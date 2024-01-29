۳۵۰ مقاله به دبیرخانه هفتمین کنفرانس تغییر اقلیم ارسال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رهنما در حاشیه برگزاری هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم در تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این کنفرانس آخرین یافته‌های علمی و تجربیات بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی در حوزه تغییر اقلیم ارائه می‌شود.

وی افزود: داوری مقالات در سطح بالایی انجام شده و حدود ۱۰۰ داور دانشگاهی مقالات کنفرانس را داوری و ارزیابی کرده‌اند به طوری که مقالات پذیرفته شده انگلیسی در پایگاه« IEEE» به عنوان یکی از پایگاه‌های اطلاعات علمی بزرگ در دنیا نمایه می‌شود. همچنین مقالات فارسی نیز در پایگاه ایران‌داک به عنوان یکی از پایگاه‌های اطلاعات علمی مهم کشور نمایه می‌شود.

رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور ادامه داد: علاوه بر پژوهشگران داخلی، پژوهشگران پنج کشور خارجی نیز مقالاتی را در ارتباط با تغییر اقلیم به کنفرانس ارائه کرده‌اند که تعدادی از آنها به صورت سخنرانی ارائه می‌شود.

رهنما خاطر نشان کرد: موضوع تغییر اقلیم امروز یکی از موضوعات مهم دنیا و کشور است که پیامدهای آن اختلالات جدی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی سیاسی در بسیاری از کشورها در پی دارد.

وی تصریح کرد: تغییر اقلیم اثرات زیان باری در سامانه‌های اقلیم کره زمین داشته است که برخی از مهم‌ترین آنها شامل تأثیر بر جو، تأثیر بر هیدروسفر، تأثیر بر یخ کره و تأثیر بر بیوسفر است.

دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم ادامه داد: بی شک اثرات تغییر اقلیم به سبب گسترش فعالیت‌های بشر و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال‌های پیش رو افزایش خواهش یافت.

رهنما افزود: سیاستگذاری هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم به گونه‌ای بوده است که محور پژوهش‌ها و تبادل دانش بین کشورهای شرکت کننده در حوزه‌های «پیش‌بینی مخاطرات وضع هوا و پیش‌آگاهی‌های اقلیمی، تغییر اقلیم و پیامدهای آن، توسعه پایدار، سازگاری، با تغییر اقلیم، تاب‌آوری و کاهش آثار زیانبار متمرکز شود.

