زعفران از فهرست مشمول عوارض صادراتی آب مجازی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع خروج زعفران از فهرست مشمول عوارض صادراتی آب مجازی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۲/۴۴۷۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ موضوع فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی، به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۹۳۱۸۱ ت ۶۱۷۲۶ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام می‌دارد مطابق صراحت مصوبه مذکور، زعفران مندرج در ردیف ۳۰ جدول موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۹۷ / ۶۱۳۶۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷، از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی حذف گردیده است.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

بنابر این گزارش هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصویب نامه شماره ۵۱۵۹۷ ت ۶۱۳۶۵ (زعفران) حذف شود.