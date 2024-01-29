سرکو کاتانچ: مقابل دفاع قدرتمند تایلند کار سختی داریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، سرکو کاتانچ در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی فوتبال ازبکستان مقابل تایلند در یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا گفت: بحث خاصی ندارم که به اهمیت این بازی اضافه کنم. آماده این بازی هستیم و باید دید چه عملکردی خواهیم داشت.
سرمربی تیم ملی ازبکستان با اشاره به تعداد بالای بازیکنان مصدوم این تیم برای بازی فردا با تایلند همچون شاهمرادف، سرگئی اف، علی جانف و علی قل اف افزود: در سه چهار روز گذشته سعی کردیم خیلی بهتر تمرین کنیم. به هر حال مصدوم داریم این جزئی از بوتبال است. باید شرایط آنها را بررسی کنیم اما میخواهیم بدون کمترین ایراد بازی کنیم. نفرات قدرتمندی در لیست خود داریم که به خوبی میتوانند به تیم اضافه شوند.
سرمربی تیم ملی ازبکستان با ابراز رضایت از عملکرد تیمش تصریح کرد: جام را خیلی خوب شروع کردیم اما در ادامه مقداری نقصان داشتیم. بازی به بازی پیش میرویم و میدانیم دیدار فردا خیلی سخت است. تایلند تاکنون گل نخورده و در بخش دفاعی خیلی قوی کار میکند. خوشحال نیستیم که فردا مقابل چنین تیم با قدرتی بازی میکنیم. خودمان را از تایلند برتر نمیدانیم. بازیکنان خیلی مهمی داریم که آنها تلاش دارند بهترین عملکردشان را داشته باشند. قبل از جام هم گفته بودیم بازی به بازی پیش میرویم و برای این موضوع تلاش میکنیم.
کاتانچ در پاسخ به این سوال که آیا فردا با سیستم ۲_۵_۳ بازی میکند یا از روش دیگری استفاده خواهد کرد، گفت: باید دید چه اتفاقی میافتد. شاید لازم باشد در جریان بازی تغییر سیستم بدهیم.
همچنین عادل جان خامروبکوف، بازیکن ازبکستان هم در این نشست خبری گفت: شرایط خوبی داریم و به مردم ازبکستان بابت صعود به این مرحله تبریک میگویم. تیم منظمی هستیم و زیرنظر سرمربی با نظم بسیار بالایی کارمان را انجام میدهیم.
وی در خصوص اینکه با توجه به حذف در مرحله اول حذفی جام ملتها در دورههای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ آیا میتوانند در این دوره از این مرحله عبور کنند، گفت: ممکن است هر اتفاقی بیفتد اما سعی میکنیم بهترین بازی خود را انجام بدهیم و مانند مرحله گروهی عملکرد خوبی داشته باشیم.
بازیکن تیم ملی ازبکستان خاطرنشان کرد: همانگونه که گفتم با یک تیم خیلی خوب بازی داریم که خیلی سخت گل میخورد. خیلی سیستماتیک بازی میکنند اما فردا با همه چیز میجنگیم تا توانمندیهای خود را به رخ بکشیم.
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