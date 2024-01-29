به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر پیش از ظهر دوشنبه در جلسه تشریح اجرای طرح باشگاه بچههای مسجد اظهار کرد: ایجاد و توسعه شبکه مدیران، کارکنان، کانونهای معین و فعالان مسجدی با رویکرد جذب نوجوانان و جوانان به کانونهای فرهنگی هنری مساجد از رویکردهای ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد است که در راستای تحقق آن اجرای طرح باشگاه بچههای مسجد «یاوران مسجد» در دستورکار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح به تشکیل حلقههای میانی در سطح مساجد کمک میکند، افزود: طرح «یاوران مسجد» از هفتم بهمن آغاز و تا یازدهم اسفند ادامه دارد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان با بیان اینکه این طرح با رویکرد جذب نوجوانان و جوانان به کانونهای مساجد اجرا میشود، تصریح کرد: افزایش تعداد اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد، افزایش تعداد کانونها در سطح کشور، زمینه سازی برای پیوند شبکه کانونهای مساجد با نهاد خانواده، مدارس و مراکز آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین فراهم کردن بستری برای ارائه خدمت به بچههای مسجد از جمله اهداف اجرای این طرح ملی است.
حمایت از بچههای مسجد در اجرای این طرح مورد توجه است
کیامهر اضافه کرد: مهمترین هدف در این طرح حمایت از بچههای مسجد به واسطه ثبت اعضا و تکمیل کادر و ارکان کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سامانه بچههای مسجد است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کانونها میتوانند از طریق ثبت نام عضو در سامانه، تکمیل مشخصات فردی اعضا و افزایش اعضا در قرعه کشی شرکت کنند، اعضای کانونهای مساجد استان با کسب حداقل ۵۰ امتیاز در هفته میتوانند در قرعه کشی شرکت کرده و از جوایزی نظیر لپ تاب، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و غیره بهره مند شوند.
کیامهر زمان اجرای طرح باشگاه بچههای مسجد را ۷ بهمن تا ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ اعلام و اضافه کرد: طرح باشگاه بچههای مسجد در سه سطح «ستادهای استانی»، «سطح کانونی» و «اعضای کانونها» اجرا میشود که سطح کانونی شامل «کانونهای راهبر»، «کانونهای معین» و «کانونهای همگروه» است.
وی با بیان اینکه قرعه کشی در سطوح کانونی و اعضا به صورت هفتگی انجام میشود، عنوان کرد: شرط ورود به قرعه کشی، کسب حداقل امتیاز در هر هفته بوده و نتایج قرعه کشی یکشنبه هر هفته از طریق سایت بچههای مسجد اطلاع رسانی و جوایزی اهدا میشود.
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