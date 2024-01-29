۴۳ میلیارد تومان برای ساخت و تحکیم مدارس گرگان هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نادری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین اقدام ما ایجاد همدلی در بین مسؤولان شهرستان و پرهیز از اقدامات جزیرهای بود.
وی افزود: اصل ما خدمت به مردم است و بین بهتر و بهترین گزینهها را انتخاب کردیم.
فرماندار گرگان گفت: از جمله مهمترین برنامههای دهه فجر شامل همایش زن و کرامت انسانی، نمایشگاه گلهای فجر در ۶ محله با هدف شهروندان با نشاط، خیابان انقلاب با هدف دستاوردهای انقلاب، اجرای سرود در میدان شهرداری طی روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن با حضور دانش آموزان، همایش زن و بانوی تمدن ساز، گرامیداشت دهه فجر در خانههای فرهنگ و سرای محلات به سبک زندگی اسلامی و … میشود.
وی یادآور شد: رویکرد ما در دهه فجر امسال جهاد تبیینی است و باید به نسل جدید دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیان کنیم.
نادری اظهار کرد: بیش از ۴۳ میلیارد تومان برای ساخت و تحکیم بنای مدارس گرگان هزینه میشود.
وی یادآور شد: ۳ خانه فرهنگ به خانههای فرهنگ گرگان و بیش از ۴۰ مورد فضای ورزشی روباز و مسقف به فضاهای ورزشی گرگان اضافه خواهد شد.
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