به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه صمیمی با احزاب سیاسی استان تهران با اشاره به اصلاح ساختارهای انتخابات در سال جاری نسبت به ادوار گذشته اظهار کرد: در راستای اصلاح ساختار انتخابات در این دوره نسبت به ادوار گذشته تفاوت‌های شاخصی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی در فرآیند انتخابات رخ داده که از آن میان می‌توان به ثبت نام غیرحضوری و تکمیل پروسه بدون حضور فیزیکی افراد ثبت نام کننده اشاره کرد، گفت: مشارکت سه برابری کاندیداها در پیش ثبت نام‌ها طی این دوره حاکی از گرم بودن تنور انتخابات است.

جوهری در ادامه به پیش ثبت نام ۱۲ هزار نفری افراد در این دوره از انتخابات اشاره و عنوان کرد: در حوزه پیش ثبت نام‌ها نسبت به ادوار گذشته شاهد افزایش سه برابری بودیم که طی آن شش هزار نفر در این مرحله به واسطه عدم ارائه مدارک کافی و نداشتن شرایط اولیه کاندیداتوری از ادامه مسیر بازماندند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه در این دوره از انتخابات برای نخستین بار در شهر تهران برای همه منطقه برنامه ریزی و شبکه مجریان و عوامل انتخابات راه اندازی شده است گفت: این تقسیم بندی در سامانه وزارت کشور ثبت و در این دوره به صورت ریشه‌ای به مقوله انتخابات در مناطق پرداخته شده است.

جوهری از استقرار و ساماندهی ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای هیأت اجرایی برای روز اول رأی گیری در پای صندوق‌های رأی در شهر تهران خبر داد و افزود: توجه ویژه به دو موضوع مهم «سلامت» و «امنیت» انتخابات به طور خاص در دستور کار قرار دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران بیان کرد: در این دوره تا به امروز در هیأت نظارت شورای نگهبان، ۵۱ درصد تاییدیه کاندیداهای نماینده مجلس انجام شده که نسبت به دوره گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش نمایندگان احزاب حاضر در جلسه ضمن بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در رابطه با فعالیت و تأثیر احزاب در کشور را بیان و خواستار در اختیار قرار دادن مکانی مناسب به عنوان خانه احزاب و مساعدت استاندار در این زمینه شدند.