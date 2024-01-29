اجرای ۱۶ برنامه به مناسبت دهه فجر توسط بنیاد شهید البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با محوریت برنامههای دهه فجر ضمن تبریک ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: در سال ۱۳۵۷ حماسه و شور و شعوری از سوی مردم ایجاد و موجب براندازی حکومت طاغوت، دست نشانده و مستبد شد و با رهبری و هدایت امام راحل این انقلاب به پیروزی رسید.
وی با اشاره به مبارزاتی که در دوران حکومت پهلوی صورت گرفت، افزود: امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲ مبارزه با طاغوت را به صورت علنی و آشکار آغاز کردند و بسیاری از کسانی که دل در گرو اسلام و ملت ایران داشتند، به تبعیت از ایشان تلاش کردند که احکام اسلامی بر جامعه حاکم شود که بسیاری از آنها در زندانهای رژیم به شهادت رسیدند و اعدام شدند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز عنوان کرد: حاصل این زحمات و مبارزهها در انقلاب اسلامی تبلور پیدا کرد و تمام دستاوردهای این انقلاب مدیون خون شهدا و ایثارگری ایثارگران، چه در دوران شروع انقلاب، چه در دوران پیروزی و چه برای تثبیت و ادامه آن است. پس از انقلاب، در دوران دفاع مقدس نیز با ایثار و مجاهدت جوانان این مرز و بوم به پیروزی رسیدیم.
رستمیان تصریح کرد: در دهه ۶۰ معاندان، جریانهای ضدانقلاب و گروههای متعدد به تبعیت از سیاستهای غربی در تلاش بودند مسیر این انقلاب را تغییر دهند اما با مدیریت امام راحل و تبعیت و ولایت پذیری مردم این انقلاب به مسیر خود ادامه داد و امروز علیرغم مشکلات موجود، به عنوان یک نظام مقتدر در برابر زیاده خواهان جهان ایستاده است.
وی با بیان اینکه برخی مشکلاتی که امروز از نظر اقتصادی در جامعه با آنها درگیر هستیم، به دلیل دشمنیها است، مطرح کرد: از همان ابتدا راهبرد و جهت گیری انقلاب و سیاستهای امام راحل و منویات امامین انقلاب خواست استکبار را در منطقه تأمین نمیکرد، لذا تلاش کردند به هر شیوهای از تداوم این انقلاب جلوگیری و آن را منکوب کنند.
انقلابی که از مساجد برخاست، یکی از بهترین انقلابهای دنیا بود
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز افزود: اما با مجاهدت و ایثار ایثارگران و مقاومت مردم، دورهای رقم خورد که در تاریخ این کشور بی سابقه است. این مملکت امروز داعیه دار تحقق فرمایشات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) برای ایجاد عدالت و حق طلبی در همه دورههای سخت با تفکر و اندیشه سیاسی تشیع است که این هدف هزینههای بسیاری دارد.
رستمیان ادامه داد: جوانان بسیاری در این مسیر جان خود را فدا کردند اما قدرتهای نظامی و سیاسی دنیا هم در این زمینه کوتاه نمی آیند و تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا انقلاب اسلامی را به گونه دیگری جلوه دهند. پیش از انقلاب، مردم دسترسی به ثروت و قدرت نداشتند اما امروز در همه عرصهها مشارکت دارند و به افرادی که مورد ظلم واقع شدهاند کمک میکنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین انقلابهای دنیا انقلابی بود که از مساجد برخاست، اظهار کرد: باید تلاش کنیم سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را در سراسر کشور جشن بگیریم و فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه مجاهدت و از خودگذشتگی جوانان آن زمان را با اجرای برنامههای مختلف به نسلهای بعدی منتقل کنیم که با نقش آفرینی مردم به این هدف خواهیم رسید.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به پیش بینی و تصویب برنامههای متعدد به مناسبت گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب اسلامی در کمیته ایثارگران ستاد بزرگداشت دهه فجر استان البرز، از اجرای ۱۶ برنامه محوری توسط بنیاد شهید و ۱۶۷ برنامه توسط سایر دستگاههای عضو کمیته مذکور در دهه فجر خبر داد و گفت: در این راستا مقرر شده جشنهای پیروزی انقلاب با پیوست ایثار و شهادت برگزار شود.
رستمیان، برگزاری گردهمایی ۱۵۰ نفر از راویان ایثار به منظور حضور و روایتگری آنها در مراکز آموزشی، حضور خانوادههای معظم شهدا در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان البرز، برگزاری جشنها و مسابقات مختلف نشاط آور در مدارس شاهد، سرکشی مسؤولین از خانوادههای شهدای ادیان، برگزاری یادواره شهدای انقلاب در مسجد جامع کرج و تجلیل از خانوادههای معظم شهدای انقلاب را از جمله برنامههای بنیاد شهید در این ایام عنوان کرد.
برگزاری برنامه میهمانی لالهها در ۱۵۸ گلزار شهدای البرز
وی بیان کرد: از ۱۲ بهمن تا ۲۲ اسفند ماه که روز بزرگداشت شهداست، رزمایش دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا در دستورکار قرار دارد. در روز پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۵ برنامه میهمانی لالهها به عنوان برنامه محوری بنیاد شهید و امور ایثارگران در دهه فجر، همزمان با سراسر کشور در ۱۵۸ گلزار شهدای استان البرز برگزار و غبارروبی و عطرافشانی مزار این شهدا صورت میگیرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به برگزاری مراسم متمرکز این برنامه در گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) کرج به عنوان چهارمین گلزار شهدای بزرگ کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر تبلیغات محیطی بنیاد شهید با موضوع انقلاب و امیدآفرینی و انتخابات و نصب تصاویر ۵۳ شهید در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن، دو هزار عکس شهدا تهیه و میان راهپیمایان توزیع میشود.
رستمیان از برگزاری جشنواره ورزشی ایثارگران استان البرز در چند رشته در سالنهای ورزشی نیز خبر داد و اظهار کرد: برپایی نمایشگاه عکس مربوط به شهدای غزه در اشتهارد به مدت دو هفته و برگزاری همایش تشکلهای ایثارگری از دیگر برنامههای این ایام است. علاوه بر برنامههای بنیاد شهید، دستگاههای زیرمجموعه کمیته ایثارگران نیز برنامههای متعددی را در حوزه ایثار و شهادت پیش بینی کردهاند.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ بهمن ماه سالروز میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز است، مطرح کرد: اقداماتی برای تکریم و تجلیل از جانبازان و خانوادههای آنها به عنوان ارزشها و سرمایههای اجتماعی کشور به این مناسبت پیش بینی شده است. به مناسبت ۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا، دستگاههای فرهنگی اقدامات مختلفی را به منظور تکریم مقام شهید و معرفی آثار و سیره شهدا در جامعه انجام خواهند داد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: معمولاً انتخابات از اقدامات مؤثر بر عقبه اجتماعی و سیاسی یک کشور در همه زمینهها است اما عدهای در خارج از مرزها، درصدد تخریب این رویداد سیاسی و از بین بردن روحیه مردم به منظور شرکت در آن هستند. بنابر تاکید مقام معظم رهبری، حضور در انتخابات لازم است و همه باید تلاش کنیم مشارکت مردم در این زمینه افزایش یابد.
