پرداخت ۵۲۰ میلیارد تومان وام تبصره ۱۸ در بخش کشاورزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قدیمی با بیان اینکه احیای واحدهای تولیدی به تأسی از شعار سال و منویات مقام معظم رهبری از ضروریات است اظهار کرد: احیا و به ظرفیت رساندن واحدهای موجود از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در زیربخشهای کشاورزی وجود دارد که بعضاً دچار مشکلاتی هستند افزود: مشکلات مدیریتی، حقوقی و نقدینگی شایعترین مسائل واحدهای تولیدی کشاورزی است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر اینکه احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل همچنین به ظرفیت رساندن واحدهای تولیدی با جدیت بیش از پیش دنبال میشود گفت: در همین راستا تیمی با حضور رئیس سازمان، معاونان و کارشناسان خبره در هر ۱۰ شهرستان تشکیل شده و وضعیت واحدهای تولیدی کشاورزی را بررسی و رصد میکنند.
وی در ادامه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۰ واحد تولیدی که بعضاً دچار مشکلاتی بودند مورد بازدید میدانی قرار گرفتهاند به نحوی که در صدد حل مسائل صنایع برآمدیم.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: گرهگشایی از واحدهای تولیدی ادامهدار است چراکه بازگشت واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل به چرخه تولید از اولویتهای سازمان و مطابق با سیاستهای کلان است.
وی در بخش دیگر با تاکید بر اینکه استان همدان در صدر پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در کشور قرار گرفته است خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری طی بازدیدهای میدانی و اهلیت سنجی واحدهای نیازمند تسهیلات بررسی شدند و پس از ابلاغ منابع و سهمیه معرفی بانک عامل در دستور کار قرار گرفت.
قدیمی در ادامه متذکر شد: سهمیه ابلاغی به سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ حدوداً ۵۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم به طور کامل به بانک معرفی شده است.
وی با تاکید بر اینکه مراحل بررسی، تصویب و پرداخت در بانک در حال انجام است و نشان از رتبه خوب استان در این حوزه دارد تصریح کرد: تاکنون حدوداً ۱۰ درصد نیاز تسهیلاتی استان تأمین شده به نحوی که این نیاز در استان بیش از این میزان است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه اولویتبندی پرداخت بر اساس حفظ منابع پایه همچون آب و خاک، ایجاد گلخانهها، دام و طیور همچنین صنایع تبدیلی است اضافه کرد: نظارت بر عدالت اعطای تسهیلات متناسب با ظرفیتها در مرکز استان و شهرستانها از اقدام ات شایان ذکر سازمان جهاد کشاورزی محسوب میشود.
