به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به اینکه امروز در آموزشوپرورش استان روحیه بسیجی حاکم است، اظهار داشت: نتیجه حاکم شدن این فرهنگ بسیجی در آموزشوپرورش استان را در موفقیتهای پیدرپی فرهنگیان و دانشآموزان در سال تحصیلی گذشته دیدیم، صعود شش پلهای لرستان در میانگین نمرات آزمون سراسری، کسب رتبه اول زبان کشور، کسب رتبه نهم علومتجربی، افزایش هفتبرابری قبولیهای کنکور نسب به سال گذشته، کسب عنوان دستگاه اجرایی برتر توسط آموزشوپرورش لرستان در جشنواره شهید رجایی، کسب مقامهای متعدد کشوری در مسابقات فرهنگی، ورزشی و علمی توسط دانشآموزان و فرهنگیان لرستانی بعد از حدود یک دهه از جمله این موفقیتها است.
وی تصریح کرد: ترویج فرهنگی بسیج در آموزشوپرورش استان اقدامات زیادی انجام شده که برگزاری نشستهای جهاد تبیین برای بیش از ۱۰ هزار معلم و فرهنگی در همه شهرستانها و مناطق استان، اجرای اردوی راهیان نور و راهیان پیشرفت در سال جاری و پیش از اسفندماه برای دو هزار و ۸۰۰ نفر از فرهنگیان استان، برگزاری اولین اردوی راهیان پیشرفت در کشور با حضور مدیران و معاونین مدارس شاهد استان، ساخت المان شهدای دانشآموز مدرسه «فیاضبخش» بروجرد، تجلیل از ۶۵۰ نفر معلم ایثارگر بسیجی فرهنگی، برگزاری اجلاسیه نسل سرافراز و گرامیداشت ۱۱۰۰ شهید معلم و دانشآموز لرستان، اجرای طرح «میثاق نامه» شهدا در ۸۰۰ آموزشگاه متوسطه اول و دوم استان و دیدار و تجلیل از ۵۰۰ خانواده شهدای معلم و دانشآموز بخشی از این اقدامات است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، به چاپ ۳۰۰۰ جلد کتاب خاطرات و دلنوشتههای دانشآموزان اعزامی به راهیان نور اشاره کرد و اظهار داشت: رنگآمیزی و تعمیر بیش از ۵۰۰ مدرسه در همه شهرستانها و مناطق استان در طرح شهید «عجمیان»، اجرای برنامههای جهاد علمی و آموزشی برای دانشآموزان بیبضاعت در مناطق کمبرخوردار در تابستان گذشته با حضور ۲۸۷ معلم جهادگر و سازماندهی و اجرای طرح آموزشی هویت زن مسلمان در سطح شهرستانها و مناطق استان بخشی دیگر از اقدامات در حوزه بسیج فرهنگیان است.
عزتی به اقدامات در حوزه بسیج دانشآموزی هم اشاره کرد و افزود: اعزام هفت هزار دانشآموز به اردوی راهیان نور و راهیان پیشرفت تا پایان بهمنماه سال جاری، اعزام ۵۵۰ مربی بسیجی در قالب طرحهای تربیتی سهگانه بسیج دانشآموزی به سطح مدارس هدف، پالایش، انتخاب و توانمندسازی ۷۰۰ دبیر درس آمادگی دفاعی، نهضت جهاد تبیین در سطح مدارس در قالب «زنگ گفتگو» و پالایش، انتخاب و توانمندسازی ۴۰۰ دانشآموز متوسطه دوم از جمله این اقدامات است.
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