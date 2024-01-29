جمع آوری ۱۳۰ ایده و پیشنهاد در مورد بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرج

محمد اسدیان در گفت وگو با خبرنگار مهر مطرح کرد: در راستای برنامه فراخوان دعوت از نخبگان، معتمدان و علاقه مندان آشنا به حوزه مدیریت شهری با هدف برنامه ریزی مشارکتی در راستای تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۳ شهر کرج ۱۳۰ ایده و پیشنهاد توسط اعضای شورای شهر بررسی و ارائه شد.

وی مشارکت و پیشنهاد شهروندان در بودجه نویسی سال ۱۴۰۳ مدیریت شهری را حائز اهمیت دانست و افزود: در ملاقات مردمی به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر دریافت نظرات نخبگان و معتمدان محلات در خصوص گزارش عملکرد مناطق در حوزه‌های مرتبط با شهرداری، فراخوانی را طراحی کرده تا بتوانیم مسائل شهر را تدوین کنیم و در بودجه مدیریت شهری تخصیص دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: اعتماد شهروندان، نخبگان و معتمدان مؤلفه مهمی در ارتقای مشارکت آنها در امور شهری است که این مهم از طریق شفاف سازی و انعکاس دقیق اقدامات مدیریت شهری صورت می‌گیرد.