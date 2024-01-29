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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

میراحمدی:

انتساب حملات مشروع رزمندگان عراقی و یمنی به ایران مغرضانه است

انتساب حملات مشروع رزمندگان عراقی و یمنی به ایران مغرضانه است

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه ایران هر کجا و در هرصحنه‌ای اقدام‌کننده باشد با شجاعت اعلام می‌کند، تأکید کرد: انتساب حملات مشروع رزمندگان عراقی و یمنی به کشورمان مغرضانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید میراحمدی که به دعوت وزارت کشور جمهوری عربی سوریه در رأس هیأتی عازم آن کشور شده است، با وزیر کشور سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد.

دو طرف با برگزاری کمیته همکاری‌های امنیتی پیرامون مسائل مورد نظر از جمله آموزش پلیس با هدف و توانمندسازی حرفه‌ای در امور جرایم جنایی، مبارزه با مواد مخدر، جرایم سایبری، مدیریت بحران‌های امنیتی، مشکلات ایرانیان مقیم سوریه و سایر زمینه‌های مورد علاقه، گفت و گو کردند و در این باره توافقاتی به امضای دو طرف رسید.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ملاقات با سرلشکر «محمد الرحمون» وزیر کشور سوریه به صورت مشروح به اوضاع امنیتی سوریه و مقابله با اشغالگری و تروریست‌های تکفیری و داعش و منطقه و آخرین شرایط نبرد طوفان‌الاقصی و جبهه مقاومت در مقابله با رژیم سفاک، تروریستی و کودک‌کش صهیونیستی پرداخت.

میراحمدی در این دیدار تأکید کرد: جمهوری اسلامی در روزهای سخت در کنار مردم و دولت سوریه بوده و هست و خون رزمندگان شهید ایرانی با شهدای سوری ممزوج شده است.

وی با بیان اینکه جبهه مقاومت در حال تغییرات راهبردی در سطح منطقه است، افزود: رژیم صهیونیستی در سخت‌ترین شرایط در تاریخ ننگین خود به سر می‌برد و حمایت‌های کامل آمریکا و متحدین غربی رژیم هم نتوانست مانع شکست آنان شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه حزب‌الله دست برتر را در صحنه نبرد دارد و اراده او بر صحنه نبرد حاکم است، اضافه کرد: مقاومت عراق با آمریکا و رژیم صهیونیستی در نبرد مشروع و خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم اما مقتدر غزه است. اقدامات انصارالله یمن تأثیر شگفت انگیز و راهبردی به همراه داشته و ابتکار عمل در دستان باشرافت آنهاست. سوریه نیز در جبهه مقاومت و پیروزی‌های بزرگ آن نقش مهمی دارد.

میراحمدی همچنین به جنگ اقتصادی و تحریم‌های استکبار علیه دولت و ملت باشرافت و مقاوم سوریه اشاره کرد و گفت: شما در این جنگ با مدیریت و راهبری شایسته «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه پیروز می‌شوید و شرایط منطقه با شکست کامل رژیم صهیونیستی به نفع جبهه مقاومت و دولت سوریه تغییر خواهد کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی هر کجا و در هرصحنه‌ای اقدام کننده باشد با شجاعت اعلام کرده و می‌کند؛ اما انتساب حملات مشروع رزمندگان عراقی یا یمنی به جمهوری اسلامی ایران، مغرضانه است. این رزمندگان خود تصمیم‌گیرنده هستند و مسئولیت حملاتشان را رسماً پذیرفته‌اند و اعلام می‌کنند. آنها ترسی از تهدیدات دشمنان خود ندارند.

کد مطلب 6007982

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