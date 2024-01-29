خواست مردم و مقاومت عراق بیرون راندن نظامیان آمریکایی از کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد که طرف آمریکایی موظف است به توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن و نتایج مذاکرات صورت گرفته در خصوص زمان بندی خروج نظامیان این کشور از عراق پایبند باشد.

وی درادامه افزود: دولت عراق پیشتر درخواست‌هایی را مبنی بر فعال سازی کمیته دو جانبه میان بغداد و واشنگتن با هدف پایان دادن به حضور نظامیان آمریکایی در این کشور ارائه داده بود.

العکیلی تصریح کرد: یکی از وظایف این کمیته تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق است و باید فشارهای میدانی در راستای تضمین این هدف افزایش یابد.

وی بیان کرد: ملت عراق خواهان بیرون رفتن نظامیان آمریکایی از این کشور است. مقاومت عراق نیز پیشتر اعلام کرده است در صورت آغاز مذاکرات با آمریکا برای بیرون رفتن این نظامیان از عراق شرایط برای آتش بس مهیا می‌شود.

روز گذشته پایگاه نظامی «عین الاسد» محل استقرار نظامیان ارتش آمریکا در غرب عراق بار دیگر مورد حمله قرار گرفته است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که پایگاه آمریکایی «عین الاسد» در غرب عراق با پهپاد هدف گرفته شده است.

گفتنی است مقاومت اسلامی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین حمله‌های خود به اراضی اشغالی و همچنین پایگاه‌های واشنگتن در منطقه، به دلیل دست‌داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.