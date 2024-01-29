به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق امروز دوشنبه تاکید کرد که حمله اخیر علیه پایگاه‌های آمریکا در نوار مرزی با اردن در غرب الانبار و همچنین پایگاه‌های الشدادی و الرکبان در سوریه باعث کشته شدن ۱۲ نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۰ تن دیگر شده است.

وی در ادامه افزود: در میان زخمی‌ها سه افسر نیز حضور دارند که با هواپیماهای مخصوص به بیمارستان‌های خارج از محل‌های استقرار آن‌ها منتقل شده اند. حال زخمی‌های این عملیات‌های گسترده وخیم گزارش شده است.

این منبع عراقی تصریح کرد: این عملیات نیروهای مقاومت اسلامی با عملیات‌های گذشته از لحاظ تاکتیکی تفاوت‌هایی دارد به طوری که موشک‌های مقاومت توانست این بار خطوط پدافند هوایی آمریکا را در هم شکسته و به اهداف مورد نظر خود اصابت کند.

وی بیان کرد: حمله‌های موشکی علیه پایگاه‌های آمریکا باعث شد یکی از برج‌های مراقبت آن‌ها هدف قرار بگیرد. همچنین به بخش‌های دیگر پایگاه‌های آمریکا خسارت‌هایی وارد شده است.

این منبع عراقی اضافه کرد: روحیه نیروهای آمریکایی بعد از شکست پدافند هوایی در خنثی کردن حمله‌های موشکی نیروهای مقاومت تضعیف شده است.

مقاومت اسلامی عراق روز گذشته در بیانیه ای از حمله به چهار پایگاه اشغالگران آمریکایی و صهیونیستی خبر داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: در راستای رویکرد ما در مقاومت علیه اشغالگران آمریکایی در عراق و منطقه و در واکنش به کشتار رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه، رزمندگان مقاومت اسلامی عراق با پهپاد چهار پایگاه دشمنان را هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه خود تاکید کرد: سه پایگاه یعنی الشدادی، الرکبان و التنف در داخل سوریه و چهارمی یعنی زفولون در فلسطین اشغالی هدف قرار گرفتند.