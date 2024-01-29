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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۲

دستیار استاندار اصفهان در امر مردمی‌سازی دولت اعلام کرد؛

آغازفرآیند انتصاب دستیارفرمانداران برای مردمی‌سازی دولت دراصفهان

آغازفرآیند انتصاب دستیارفرمانداران برای مردمی‌سازی دولت دراصفهان

اصفهان - دستیار استاندار اصفهان در امر مردمی‌سازی دولت از آغاز فرآیند انتصاب دستیار فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در امر مردمی‌سازی دولت در استان اصفهان خبر داد.

حجت الاسلام مهدی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت به میدان آوردن مردم برای اجرای حکمرانی مردمی و نقش تشکل‌ها و حلقه‌های میانی در حل مشکلات استان اظهار کرد: ظرفیت‌های فراوان مردمی در استان اصفهان وجود دارد که باید از این ظرفیت بزرگ برای مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری، تصمیم سازی، نظارت بر امور و ایجاد پیوست‌های مردمی‌سازی استفاده کرد.

وی افزود: با تأکیدات بیان شده در جلسه اخیر شورای اداری استان که با حضور دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت برگزار شد و بر حسب دستور استاندار محترم، به زودی فرآیند انتصاب دستیار فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی با مشارکت جریان‌های مقبول مردمی و حلقه‌های میانی انجام می‌شود.

امینی گفت: مشخصات گزینه‌های پیشنهادی دستیار مردمی سازی باید در سامانه دستیار ایران به آدرس dastyariran.ir ثبت گردد.

وی ابراز امیدواری کرد: قطعاً با حضور نیروهای جوان، مؤمن، انقلابی و مورد اعتماد حلقه‌های میانی و تشکل‌های مردمی، گام‌های مهم و اساسی در اجرای حکمرانی مردمی در استان برداشته خواهد شد.

کد مطلب 6008012

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