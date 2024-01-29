حجت الاسلام مهدی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت به میدان آوردن مردم برای اجرای حکمرانی مردمی و نقش تشکل‌ها و حلقه‌های میانی در حل مشکلات استان اظهار کرد: ظرفیت‌های فراوان مردمی در استان اصفهان وجود دارد که باید از این ظرفیت بزرگ برای مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری، تصمیم سازی، نظارت بر امور و ایجاد پیوست‌های مردمی‌سازی استفاده کرد.

وی افزود: با تأکیدات بیان شده در جلسه اخیر شورای اداری استان که با حضور دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت برگزار شد و بر حسب دستور استاندار محترم، به زودی فرآیند انتصاب دستیار فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی با مشارکت جریان‌های مقبول مردمی و حلقه‌های میانی انجام می‌شود.

امینی گفت: مشخصات گزینه‌های پیشنهادی دستیار مردمی سازی باید در سامانه دستیار ایران به آدرس dastyariran.ir ثبت گردد.

وی ابراز امیدواری کرد: قطعاً با حضور نیروهای جوان، مؤمن، انقلابی و مورد اعتماد حلقه‌های میانی و تشکل‌های مردمی، گام‌های مهم و اساسی در اجرای حکمرانی مردمی در استان برداشته خواهد شد.