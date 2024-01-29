سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درگی از سرشماری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در البرز خبر داد و گفت: با آغاز پاییز و سرد شدن تدریجی هوا، مهاجرت پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی از عرض‌های شمالی که هوای سردتری دارند به‌طرف عرض‌های جنوبی که دمای هوا گرم‌تر است آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر کارشناسان حیات وحش استان البرز طبق برنامه ریزی های انجام شده و البته متناسب با شرایط آب و هوایی با در دست داشتن دوربین‌های پیشرفته، هلی شات، تلسکوپ و … در مناطق مختلف استان مشغول سرشماری پرندگان مهاجر هستند.

درگی با اشاره به تداوم این سرشماری تا ۱۲ بهمن بیان کرد: سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی به منظور دستیابی به آمار دقیق، تعداد گونه‌ها و ترکیب جمعیتی گونه‌ها، بررسی تغییرات احتمالی در کانون‌های جمعیتی پرندگان و اطلاع از شیوع بیماری‌هایی مانند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و بررسی میزان سلامتی زیستگاه‌ها صورت می‌گیرد.