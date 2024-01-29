به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال بیش از ۲ هزار دانش‌آموز پسر از استان بوشهر به مناطق عملیاتی جنوب در قالب اردوهای راهیان نور اعزام شدند افزود: اردوی راهیان نور دانشجویی، طلاب و عمومی نیز قبل از ماه رمضان در استان بوشهر آغاز می‌شود.

وی با اشاره به نقش و اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور اذعان کرد: حضور جوانانی که از دوران دفاع مقدس و انقلاب درک کاملی ندارند در این اردوها می‌تواند باعث افزایش بصیرت آنها در زمینه‌های انقلاب، دفاع مقدس، مسائل سیاسی و معنوی شود.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با بیان برخی از برنامه‌های شاخص این اردوها تصریح کرد: برنامه‌های متعددی همچون فرهنگی، معنوی، نماز جماعت، سرود، قرائت قرآن کریم، تئاتر، دکلمه خوانی و سخنان سیاسی و معنوی راویان و طلاب از برنامه‌های شاخص اردوهای راهیان نور محسوب می‌شود.

وی افزود: پس از مراسم افتتاحیه اردوهای راهیان نور که در روز دوم این اردوها صورت می‌گیرد دانش آموزان از زیارتگاه‌ها و مناطق عملیاتی متعددی همچون زیارت شهدای شرق کارون، بازدید از بیمارستان امام حسین علیه السلام، هویزه، شلمچه، نهر خین، دشت ذوالفقاری، یادمان عملیات والفجر و موزه دفاع مقدس خرمشهر بازدید می‌کنند.

دشتی با بیان اینکه مراسم اختتامیه این اردوها در یادمان شهدای شرق کارون با حضور مداحان، روحانیون و راویان مطرح کشوری برگزار می‌شود گفت: راویان نقش بسیار به سزایی را در تبیین شاخصه‌های دوران دفاع مقدس برای جوانان حاضر در این اردوها دارند.

وی ضمن تشکر از نهادها و سازمان‌هایی که در برگزاری اردوهای راهیان نور مشارکت و همکاری کردن اذعان کرد: استانداری بوشهر، پتروشیمی‌ها، شرکت جوان سیر، سازمان بسیج و سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر در راستای برگزاری اردوهای راهیان نور استان بوشهر مشارکت بسیار خوبی را به ارمغان آوردند.