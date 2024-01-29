مزایده خودرو، لوازم خانگی و لوازم صوتی از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مزایده سراسری شماره ۲۷۶ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فردا سه شنبه (۱۰ بهمن ماه) آغاز می‌شود. زمان بازدید از اموال و کالاهای مطرح شده در این مزایده یک هفته بوده و تا پایان روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ادامه دارد.

در این مرحله از مزایده سراسری سازمان اموال تملیکی انواع خودرو وارداتی و مستعمل، لوازم خانگی، لوازم خانه و آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری و سرمایش و گرمایشی به مزایده گذاشته می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در این مزایده می‌توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir پیشنهاد خود را اعلام کنند.

زمان رمزگشایی و اعلام نتایج روز ۲۴ بهمن ماه اعلام شده است.