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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

مزایده خودرو، لوازم خانگی و لوازم صوتی از فردا آغاز می شود

مزایده خودرو، لوازم خانگی و لوازم صوتی از فردا آغاز می شود

مزایده سراسری شماره ۲۷۶ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با عرضه انواع خودرو وارداتی و مستعمل، لوازم خانگی، لوازم خانه و آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری و سرمایش و گرما از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مزایده سراسری شماره ۲۷۶ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فردا سه شنبه (۱۰ بهمن ماه) آغاز می‌شود. زمان بازدید از اموال و کالاهای مطرح شده در این مزایده یک هفته بوده و تا پایان روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ادامه دارد.

در این مرحله از مزایده سراسری سازمان اموال تملیکی انواع خودرو وارداتی و مستعمل، لوازم خانگی، لوازم خانه و آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری و سرمایش و گرمایشی به مزایده گذاشته می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در این مزایده می‌توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir پیشنهاد خود را اعلام کنند.

زمان رمزگشایی و اعلام نتایج روز ۲۴ بهمن ماه اعلام شده است.

کد مطلب 6008053
سمیه رسولی

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    نظرات

    • علی اکبرخردسال IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      4 0
      پاسخ
      جهت فایده فقط فقط این وام مزایده هانصیب دلالان و سرمایه‌داران ودزدان و کسانی داده میشود که ازان بیشترین سودراببرندومردم عادی نمی توانند شرکت کننده بعدازسالهابدبختی لااقل یک خودروی اسکانی ارزان قیمت اردوان بخرندوصاحب وسیله بشوندخداعاقبت قشرمصتضعف راختم بخیرکند

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