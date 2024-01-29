به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با صدور پیامی موفقیت جدید دانشمندان حوزه فضایی کشور را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌های ایرانی مهدا، کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر بومی سیمرغ را به ملت بزرگ ایران تبریک می‌گوئیم.

این موفقیت محصول ایمان متخصصان و جوانان نخبه ایرانی به شعار "ما می‌توانیم " است که امیدها را در دل‌های مردم این سرزمین برای فتح قله‌های عزت و شرف هموار کرده است.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با تقدیر از مجاهدت‌های دست اندکاران این عرصه در سازمان فضایی ایران، نیروهای سرافراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متخصصان خدوم وزارت دفاع، تبریک ویژه خود را به "مهدا " دختر عزیز مدیر فقید این پروژه ماهواره‌ای تقدیم می‌کند که حاصل تلاش‌های آن مرحوم بر تارک آسمان پرستاره ایران اسلامی می‌درخشد و مسیر آینده ملت سربلندمان را ترسیم می‌کند.