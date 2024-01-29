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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

پیام تبریک شورای ائتلاف به مناسبت پرتاب ماهواره‌های ایرانی

پیام تبریک شورای ائتلاف به مناسبت پرتاب ماهواره‌های ایرانی

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با صدور پیامی موفقیت جدید دانشمندان حوزه فضایی کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با صدور پیامی موفقیت جدید دانشمندان حوزه فضایی کشور را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌های ایرانی مهدا، کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر بومی سیمرغ را به ملت بزرگ ایران تبریک می‌گوئیم.

این موفقیت محصول ایمان متخصصان و جوانان نخبه ایرانی به شعار "ما می‌توانیم " است که امیدها را در دل‌های مردم این سرزمین برای فتح قله‌های عزت و شرف هموار کرده است.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با تقدیر از مجاهدت‌های دست اندکاران این عرصه در سازمان فضایی ایران، نیروهای سرافراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متخصصان خدوم وزارت دفاع، تبریک ویژه خود را به "مهدا " دختر عزیز مدیر فقید این پروژه ماهواره‌ای تقدیم می‌کند که حاصل تلاش‌های آن مرحوم بر تارک آسمان پرستاره ایران اسلامی می‌درخشد و مسیر آینده ملت سربلندمان را ترسیم می‌کند.

کد مطلب 6008089
نفیسه عبدالهی

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