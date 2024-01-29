به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، در نشست بینالمللی «رویکردهای جدید در ارزیابی پژوهش»، دکتر محمد حسنزاده، رییس ایرانداک، با عنوان «معرفی فعالیتهای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سخنرانی می کند.
دکتر زهره زاهدی، دبیر علمی نشست، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگر مرکز مطالعات علوم و فناوری دانشگاه لایدن هلند، با عنوان «مقدمه ای بر ارزیابی پژوهش»، و پروفسور تون ون ران، استاد مطالعات کمی علم و بنیانگذار مرکز مطالعات علوم و فناوری دانشگاه لایدن هلند با عنوان «سنجش علم: ارزیابی و مصورسازی پژوهشهای علمی» روز دوشنبه نهم بهمنماه ۱۴۰۲، به صورت مجازی سخنرانی میکنند.
این نشست امروز دوشنبه نهم بهمنماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۸، به صورت مجازی از اپلیکیشن ادوبی کانکت در پیوند https://meeting.irandoc.ac.ir/lecture برای علاقهمندان برگزار خواهد شد.
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