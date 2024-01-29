بارش متناوب از ظهر فردا تا پایان هفته در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، وضعیت جوی استان برای عصر امروز (۹ بهمن ماه) آسمان صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعات افزایش ابر، در ارتفاعات گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین تا فردا (۱۰ بهمن‌ماه) با توجه به وضعیت پایداری هوا با انباشت آلاینده‌ها و عدم مهار منابع تولید آلاینده‌های جوی کاهش کیفیت هوا در نواحی شهری و پرتردد مورد انتظار است.

از ظهر فردا با ورود سامانه بارشی با بهبود کیفیت هوا آسمان نیمه ابری، به تدریج ابری تا پایان هفته به تناوب در بیشتر نواحی استان در بعضی ساعات بارش برف و باران و وزش باد، در ارتفاعات بارش برف و رخداد مه و کولاک برف پیش‌بینی می‌شود. برای روز جمعه (۱۳ بهمن ماه) کاهش محسوس دما در سطح استان دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، توچال با کمینه دمای ۱۶- درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا (۱۰ بهمن‌ماه) قسمتی ابری تا نیمه‌ابری، به تدریج ابری، در بعضی ساعت‌ها بارش پراکنده با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه قسمتی ابری تا نیمه‌ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و بارش برف و باران با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.