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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۲

رییس حفاظت محیط‌ زیست بوانات اعلام کرد؛

بازداشت یک گروه متخلف سابقه‌دار مخرب محیط زیست در بوانات

بازداشت یک گروه متخلف سابقه‌دار مخرب محیط زیست در بوانات

بوانان-رییس اداره حفاظت محیط‌ زیست شهرستان بوانات از بازداشت یک گروه سابقه‌دار خارج استانی که در این شهرستان اقدام به شکار حیوانات وحشی کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آسا گفت: در عملیاتی که با همکاری مأموران نیروی انتظامی پاسگاه سروستانِ بوانات انجام گرفت این گروه سابقه‌دار که در حوزه خرید و فروش اسلحه و شکار حیوانات وحشی تحت حفاظت نیز فعالیت داشتند که به همراه مقدار قابل توجهی مهمات و تعدادی کبک به دام افتادند و جهت اقدامات قضائی برای آنان پرونده تخلف تشکیل شد و روانه زندان شدند.

وی ضمن ابراز خرسندی از برخورد بی‌اغماض دستگاه قضائی شهرستان بوانات، با متخلفین حوزه شکار و صید جانوران وحشی افزود: امیدواریم روزی برسد که عموم مردم برای حفاظت وحوش مناطق تلاش کنند و فرهنگ محیط زیستی چنان رشد کند که نیازی به تلاش برای حفظ گونه‌های مورد حفاظت و حمایت توسط محیط بان نباشد و خود مردم در این امر نقش بسزا داشته باشند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوانات همچنین اضافه کرد: در پی بازرسی از منزل فردی متخلف, تعدادی کبک و تعداد بسیاری زیادی مهمات شکاری کشف و ضبط شد.

آسا با بیان اینکه بخش عمده و مهمی از صدمات وارده به محیط زیست حاصل شکار غیرمجاز است، افزود: تولید و توزیع سلاح به مردم تحت عناوین مختلف و پرداخت سهمیه مهمات به دارندگان اسلحه‌ها در افزایش شکار غیرمجاز تأثیر دارد که بخش عمده‌ای از این اسلحه و مهمات برای شکار وحوش استفاده می‌شود.

وی اظهار بیان کرد: همین شکار بی‌رویه غیر مجاز باعث کوچک‌تر شدن جمعیت جانوری و زیستگاه‌ها و کاهش ذخایر ژنتیکی وحوش شده است و در نتیجه زیستگاه‌ها تهی از وحوش و بقای حیوانات با مشکل مواجه می‌شود.

کد مطلب 6008150

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