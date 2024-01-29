به گزارش خبرگزاری مهر، علی آسا گفت: در عملیاتی که با همکاری مأموران نیروی انتظامی پاسگاه سروستانِ بوانات انجام گرفت این گروه سابقهدار که در حوزه خرید و فروش اسلحه و شکار حیوانات وحشی تحت حفاظت نیز فعالیت داشتند که به همراه مقدار قابل توجهی مهمات و تعدادی کبک به دام افتادند و جهت اقدامات قضائی برای آنان پرونده تخلف تشکیل شد و روانه زندان شدند.
وی ضمن ابراز خرسندی از برخورد بیاغماض دستگاه قضائی شهرستان بوانات، با متخلفین حوزه شکار و صید جانوران وحشی افزود: امیدواریم روزی برسد که عموم مردم برای حفاظت وحوش مناطق تلاش کنند و فرهنگ محیط زیستی چنان رشد کند که نیازی به تلاش برای حفظ گونههای مورد حفاظت و حمایت توسط محیط بان نباشد و خود مردم در این امر نقش بسزا داشته باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوانات همچنین اضافه کرد: در پی بازرسی از منزل فردی متخلف, تعدادی کبک و تعداد بسیاری زیادی مهمات شکاری کشف و ضبط شد.
آسا با بیان اینکه بخش عمده و مهمی از صدمات وارده به محیط زیست حاصل شکار غیرمجاز است، افزود: تولید و توزیع سلاح به مردم تحت عناوین مختلف و پرداخت سهمیه مهمات به دارندگان اسلحهها در افزایش شکار غیرمجاز تأثیر دارد که بخش عمدهای از این اسلحه و مهمات برای شکار وحوش استفاده میشود.
وی اظهار بیان کرد: همین شکار بیرویه غیر مجاز باعث کوچکتر شدن جمعیت جانوری و زیستگاهها و کاهش ذخایر ژنتیکی وحوش شده است و در نتیجه زیستگاهها تهی از وحوش و بقای حیوانات با مشکل مواجه میشود.
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