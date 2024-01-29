برپایی راهپیمایی ۲۲ بهمن بارنگ و بوی مهدویت در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین ملکمکان در جلسه کمیته تبلیغات و فضاسازی ستاد دهه فجر استان فارس بر فضاسازی برجستهتر برای مناسبت سومین همایش ملی «مهدویت و انقلاب اسلامی» با حضور شخصیتهای مذهبی و کشوری به میزبانی شهر شیراز تأکید کرد.
وی ضمن تقدیر از فضاسازی شهری در ایام فاطمیه گفت: فضاسازی مسیر پیشنهادی و راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بارنگ و بوی مهدویت انجام شود.
ملکمکان با اشاره به مسئولیت شهرداری شیراز در این کمیته افزود: اجرای سیستم صوتی در مرکز شهر شیراز توسط شهرداری در حال انجام است که امیدواریم برای ۲۲ بهمنماه مورد بهرهبرداری قرار گیرد و باقیات الصالحاتی برای این دوره از شهرداری کلانشهر شیراز است.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای کمیتههای ۲۷ گانه ستاد دهه فجر احصا و ارائه شده است، بر افتتاح پروژهها در ایام مبارک دهه فجر تأکید کرد.
ملکمکان با تصریح اینکه تأثیرگذاری در جامعه بهعنوان یکی از اهداف برنامههای دهه فجر است، اضافه کرد: دست آوردهای نظام باید برای آحاد جامعه در ایامالله دهه فجر تبیین شود.
رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی فارس با اشاره به لزوم امیدآفرینی در جامعه، تصریح کرد: در روز راهپیمایی در کل کشور رزمایش دست آوردهای نهادهای مختلف بهصورت نمایشگاه در حاشیه مراسم برگزار میشود، بنابراین شهرداری شیراز نیز با برپایی غرفه دستاوردهای خود را تبیین کند.
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