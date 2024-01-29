  1. استانها
  2. فارس
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس اعلام کرد؛

برپایی راهپیمایی ۲۲ بهمن بارنگ و بوی مهدویت در شیراز

برپایی راهپیمایی ۲۲ بهمن بارنگ و بوی مهدویت در شیراز

شیراز-رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به در پیش‌رو بودن ایام دهه فجر گفت: فضاسازی مسیر پیشنهادی و راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن بارنگ و بوی مهدویت انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان در جلسه کمیته تبلیغات و فضاسازی ستاد دهه فجر استان فارس بر فضاسازی برجسته‌تر برای مناسبت سومین همایش ملی «مهدویت و انقلاب اسلامی» با حضور شخصیت‌های مذهبی و کشوری به میزبانی شهر شیراز تأکید کرد.

وی ضمن تقدیر از فضاسازی شهری در ایام فاطمیه گفت: فضاسازی مسیر پیشنهادی و راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بارنگ و بوی مهدویت انجام شود.

ملک‌مکان با اشاره به مسئولیت شهرداری شیراز در این کمیته افزود: اجرای سیستم صوتی در مرکز شهر شیراز توسط شهرداری در حال انجام است که امیدواریم برای ۲۲ بهمن‌ماه مورد بهره‌برداری قرار گیرد و باقیات الصالحاتی برای این دوره از شهرداری کلان‌شهر شیراز است.

وی با بیان اینکه پیشنهادهای کمیته‌های ۲۷ گانه ستاد دهه فجر احصا و ارائه شده است، بر افتتاح پروژه‌ها در ایام مبارک دهه فجر تأکید کرد.

ملک‌مکان با تصریح اینکه تأثیرگذاری در جامعه به‌عنوان یکی از اهداف برنامه‌های دهه فجر است، اضافه کرد: دست آورده‌ای نظام باید برای آحاد جامعه در ایام‌الله دهه فجر تبیین شود.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی فارس با اشاره به لزوم امیدآفرینی در جامعه، تصریح کرد: در روز راهپیمایی در کل کشور رزمایش دست آورده‌ای نهادهای مختلف به‌صورت نمایشگاه در حاشیه مراسم برگزار می‌شود، بنابراین شهرداری شیراز نیز با برپایی غرفه دستاوردهای خود را تبیین کند.

کد مطلب 6008170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها