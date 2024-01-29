بهره برداری از ۵۱ پروژه عام المنفعه در فومن

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز مرجانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی ایران است.
وی با اشاره به خدمات و زحماتی که در راستای ارائه و اجرای برنامههای افتتاحیه و بهره برداری از پروژههای مختلف عمرانی و خدماتی انجام میشود، گفت: ضرورت دارد این برنامهها در شأن مردم عزیز و نظام جمهوری اسلامی باشد.
فرماندار فومن با اشاره به اهمیت برنامههای فرهنگی در شرایط شبیخون فرهنگی دشمن، خواستار دقت نظر متولیان ادارات و نهادهای فرهنگی شد و ادامه داد: باید شور و شوق را میان جوانان جهت مشارکت حداکثری در برنامههای دهه فجر فراهم کرد.
مرجانی با تاکید بر ضرورت توجه به بحث محوری انتخابات که باید در تمام حوزهها مورد توجه باشد، گفت: مشارکت گسترده در انتخابات به منزله حمایت و پشتیبانی مردم از آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه تعداد ۵۱ پروژه عمرانی و ۱۴۴۹ طرح اشتغالزایی با اعتبار ۳۱۷ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهره برداری است، ادامه داد: اجرای آسفالت راهها و معابر، پل سازی، تقویت شبکه برق، آب رسانی و دهها خدمت ارزشمند دیگر را شامل میشود.
مرجانی با تاکید بر اینکه انعکاس اخبار مفید در جامعه ضرورت دارد، اضافه کرد: با اجرای طرحهای اشتغالزایی در شهرستان، برای ۱۴۹۳ نفر به طور دائم و برای ۲۳۹ نفر به طور موقت شغل ایجاد شده است.
لزوم بیان دستاوردهای نظام در جامعه
«حجتالاسلام محمد امین نقدی» امام جمعه شهرستان فومن با اشاره به پیروزی انقلاب و پایان استعمار در کشور، خواستار آگاهی از حقایق انقلاب و تبیین آنها برای مردم شد.
وی با بیان اینکه طی چند دهه، بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم انقلاب شد و بهترین و مخلص ترین انسانها تقدیم نظام اسلامی شد، گفت: بنابراین امروز ما در برابر این امر مسئول هستیم.
حجت الاسلام نقدی با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین و ضرورت کار میدانی، اظهار کرد: فضای رسانهای باید همسو با نظام، در راستای تشریح خدمات ارائه شده به مردم گام بردارد.
وی ضمن بیان شماری از دستاوردهای ایران در حوزههای علمی و فناوری، خواستار دقت نظر متخصصان در خصوص قابلیتها و پیشرفتهایی شد که طی چند دهه گذشته در زمان جمهوری اسلامی حاصل شد.
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