به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت داوران بخش دانشجویی سیزدهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران روز چهارشنبه ۱۱ بهمن به داوری آثار این بخش میپردازند.
در بخش دانشجویی سیزدهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران ۲۳ فیلم حضور دارد و داوری این بخش را بهرام عظیمی، رامتین شهبازی و امینرضا لطفعلیزاده برعهده دارند.
سیزدهمین دوره جشنواره پویانمایی تهران همچون دورههای گذشته در چهار بخش مسابقه، خارج از مسابقه، نمایش ویژه و چشمانداز از ۱۳ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ به دبیری محمدرضا کریمیصارمی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
اعطای جوایز فیلمنامههای اقتباسی جشنواره فیلم کوتاه تهران
جوایز فیلمنامههای اقتباسی چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران که قرار بود در اختتامیه بیست و یکمین دوره جشنواره کتاب و رسانه اهدا شود، عصر یکشنبه هشتم بهمن ماه به برگزیدگان اعطا شد.
بخش جوایز فیلمنامههای اقتباسی با حضور ۳۳ متقاضی برگزار شد که در نهایت با پذیرش ۲۴ اثر، هفت فیلمنامه اقتباسی نامزد جایزه ویژه شدهاند. در نهایت هم ۲ فیلم کوتاه «سیاه»، کاری از مرضیه کمالوندی و مصطفی داوطلب و «وفادار» کاری از حسن نقاش برگزیدگان بخش کتاب و رسانه چهلمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران شدند.
۹۰ درصد ظرفیت سینماهای جشنواره فیلم فجر تکمیل شد
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در کمیته امور نمایش چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، مخاطبان این رویداد از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۹ بهمن، با مراجعه به سامانه سینماتیکت بلیت فیلمهای مورد نظر خود از ابتدای جشنواره تا ۱۶ بهمن را تهیه کردند و از صبح فردا سهشنبه دهم بهمن، فروش بلیت برای فیلمهای شانزدهم بهمن تا روز اختتامیه جشنواره آغاز میشود.
امسال امکان خرید برای هر شماره تلفن همراه، تعداد چهار قطعه بلیت از هر فیلم است، بنابراین تماشاگران باید با دقت نظر کافی در زمان خرید، نسبت به انتخاب فیلم، سینما، سالن، روز و سانس نمایش اقدام کنند.
حضور پررنگ انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش مستند در «فجر ۴۲»
همچنین، در بین فیلمهای کوتاه راهیافته به چهلودومین جشنواره بینالمللی فجر، ۹ فیلم کوتاه از آثار تولید شده توسط انجمن سینمای جوانان ایران بهچشم میخورد.
«اذان صبح به افق یزد»، «بازسازی»، «دنیا منم فوئه»، «زاک»، «سربسته»، «شریف»، «قوتار»، «ناظر» و «یوفو»، ۹ فیلم کوتاه از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران هستند که در این دوره از جشنواره با ۹ فیلم کوتاه دیگر رقابت خواهند کرد.
در بخش مستند نیز، ۴ فیلم مستند «ستار الکلاسیکو»، «قویدل»، «خانواده خلج» و «آخرین کوسه نهنگ»، از بین هفت مستند در این دوره جشنواره فیلم فجر در بخش مستند روی پرده میروند، متعلق به مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند.
«قوی دل» ساخته علیرضا فراهانی و تهیهکنندگی سعید الهی درباره مردی است که درگیر پرونده خونهای آلوده میشود. «خانواده خلج» ساخته مریم الهامیان و مصطفی حاجی قاسمی درباره زنی است که میکوشد مشکلاتی که بانک برای مرغداریاش به وجود آورده، پشت سر بگذارد. نمایش این ۲ مستند در هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با استقبال فراوان همراه بود.
«ستار الکلاسیکو» به کارگردانی هادی شریعتی درباره ستار مهرانی سوارکاری است که زندگی جذاب و پرفراز و نشیبی دارد. «آخرین کوسه نهنگ» ساخته رامتین بالف که موضوعی درباره محیط زیست دارد، تماشاگر را با آبزیان و موجوداتی که در دریا زندگی میکنند، آشنا میکند.
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