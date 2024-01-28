قیمت بلیت سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، بر اساس تصمیم کمیته نمایش چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، نرخ بلیت فیلمهای جشنواره در سینماهای راگا، شکوفه، تماشا، کیان، کوثر، هنر پیشوا، نسیم شهر، فجر اسلام شهر، مرداس و پرند مبلغ ۵۰ هزار تومان و سایر سینماهای مردمی مبلغ ۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بلیت فروشی این دوره جشنواره از ساعت ۱۰ فردا دوشنبه نهم بهمن آغاز میشود و علاوه بر فروش اینترنتی بلیت فیلمهای جشنواره در سکوهای فروش آیتیکت، ایرانتیک، سینماتیکت و گیشه هفت، به منظور حفظ حقوق مخاطبان و سهولت دسترسی، متقاضیانی که بعد از تاریخ ۱۲ بهمن به سینماهای مردمی مراجعه کنند، میتوانند مشروط به وجود ظرفیت باقیمانده از فیلم مورد نظر، بلیت خود را از گیشه سینما تهیه کنند.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ به دبیری مجتبی امینی برگزار میشود.
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