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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

رییس هیات هاکی قم در گفت‌وگو با مهر:

۳ هاکی باز قمی در اردوی تیم ملی امید حضور یافتند

۳ هاکی باز قمی در اردوی تیم ملی امید حضور یافتند

قم- رییس هیات هاکی استان قم گفت: ۳ نفر از هاکی بازان رده سنی امید این استان موفق به جلب نظر سرمربی تیم ملی امید هاکی ایران و حضور در اردوی آمادگی این تیم شدند.

سعید علیزادگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی امید هاکی کشورمان در حال برگزاری است و ۳ هاکی باز از استان قم در این اردو حضور یافته اند.

رئیس هیات هاکی استان قم افزود: پس از برگزاری اردوی اول تیم ملی هاکی امید ایران که آذر ماه در جهرم برگزار شد، این شهر از امروز میزبان مرحله دوم تمرینات آماده‌سازی هاکی‌بازان ملی‌پوش است.

وی ادامه داد: علی شکری، عباس صاحبی و امیر افسر سه نماینده قم در اردوی آمادگی تیم ملی امید هاکی هستند.

علیزادگان با اشاره به اینکه اردوی ملی‌پوشان تا ۱۵ بهمن ادامه می‌یابد بیان کرد: سه نماینده قم در کنار ۳۲ ملی‌پوش دیگر زیر نظر مسعود بهلولی سرمربی تیم ملی تمرین خواهند کرد.

وی یادآور شد: مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی هاکی کشورمان با حضور ورزشکارانی از ۱۳ استان در حال برگزاری است و این تیم خود را برای مسابقات قهرمانی ۲۰۲۴ آسیا آماده می‌کند.

کد مطلب 6008255

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