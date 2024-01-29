۳ هاکی باز قمی در اردوی تیم ملی امید حضور یافتند

سعید علیزادگان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی امید هاکی کشورمان در حال برگزاری است و ۳ هاکی باز از استان قم در این اردو حضور یافته اند.
رئیس هیات هاکی استان قم افزود: پس از برگزاری اردوی اول تیم ملی هاکی امید ایران که آذر ماه در جهرم برگزار شد، این شهر از امروز میزبان مرحله دوم تمرینات آمادهسازی هاکیبازان ملیپوش است.
وی ادامه داد: علی شکری، عباس صاحبی و امیر افسر سه نماینده قم در اردوی آمادگی تیم ملی امید هاکی هستند.
علیزادگان با اشاره به اینکه اردوی ملیپوشان تا ۱۵ بهمن ادامه مییابد بیان کرد: سه نماینده قم در کنار ۳۲ ملیپوش دیگر زیر نظر مسعود بهلولی سرمربی تیم ملی تمرین خواهند کرد.
وی یادآور شد: مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی هاکی کشورمان با حضور ورزشکارانی از ۱۳ استان در حال برگزاری است و این تیم خود را برای مسابقات قهرمانی ۲۰۲۴ آسیا آماده میکند.
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