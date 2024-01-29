به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست های علمی-تبیینی ویژه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۴ تا ۳۰ بهمن از سوی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

بر همین اساس نشست «انقلاب اسلامی و الگوی حاکمیت» با سخنرانی دکتر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ۱۴ بهمن ماه، نشست «آینده پژوهی انقلاب اسلامی» با سخنرانی دکتر علی دارابی قائم مقام وزارت میراث فرهنگی ۱۵ بهمن، نشست نقد کتاب ناگهان انقلاب ۱۷ بهمن ماه و همچنین نشست «بسترهای تاریخی فکری شکل گیری انقلاب اسلامی» با سخنرانی فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد ۳۰ بهمن ماه برگزار می شود.

«انقلاب اسلامی، جایگاه و نقش آفرینی زن»، «چرا با وجود گروه های مخالف پهلوی، انقلاب ایران، اسلامی شد»، «انقلاب اسلامی و مشارکت سیاسی»، «تحلیل و ارزیابی دولت های پس از انقلاب اسلامی» از دیگر نشست های علمی تبیینی به شمار می رود که در این بازه زمانی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مرکز امام به آدرس emam.iau.ir مراجعه کنند.