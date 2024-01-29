منبع اصلی استخراج قوانین جامعه اسلامی فقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی در پیامی به چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت «عنوان حکمرانی دینی و تنظیم گری مسائل اساسی معاصر» آورده اند:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ابتدا لازم است از همه مسئولین و دست اندرکاران این کنفرانس تشکر نموده و امیدوارم که این همایش به اهداف مورد نظر خویش نائل گردد.

قانون، یکی از نیازهای اساسی جوامع انسانی است و برترین قوانین، قوانینی است که از سوی پروردگار متعال و به واسطه انبیا به انسان‌ها رسیده است. قوانین الهی تأمین کننده مصالح انسان در معاش و رستگاری او در معاد می‌باشد و تبعیت از قوانین الهی در واقع تطبیق اراده خداوند متعال در زندگی انسان است.

فقه منبع اصلی استخراج قوانین جامعه اسلامی است و این فقها هستند که با استنباطِ حکمِ خداوند بر اساس ادله و حجت‌های موجود بن‌مایه اصلی این قوانین را به دست آورده و در اختیار قانون گذاران قرار می‌دهند تا بر اساس آن، قوانین مورد نیاز جامعه را وضع نمایند.

به نظر می‌رسد برای دستیابی به این امر مهم، یعنی تعامل میان قانونگذار و فقیه، وضع قوانین مطابق با شرعِ مقدس و سپس شناخت مسائل اساسی و تنظیم آن بر اساس رأی برگزیده و مورد تأیید دو نهاد قانون گذاری و فقاهت، مسیری طولانی در پیش است و بخش زیادی از پیمودن این راه در گرو شناخت هر دو گروه از دیگری است.

با ورود حوزویان به عرصه شناخت قانون و لوازم و شئون مرتبط با آن و از سوی دیگر آشنایی قانونگذاران با دستگاه فقاهت و مقتضیات آن و عنایت و توجه به چارچوب پذیرفته شده توسط فقیهان، می‌توان نتایج سودمندی را به دست آورد و البته قوانینی که جامع میان هر دو جنبه فوق هستند تا حد زیادی مورد پذیرش جامعه مسلمان و متدین و پیشرفته ما نیز خواهد بود.

امیدوارم این همایش و امثال آن بتواند راهکارهایی در جهت تأمین این مسأله ارائه نماید.

بار دیگر از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در این همایش تقدیر و تشکر نموده و از خداوند سبحان، توفیق و سلامتی را همگان را خواهانم.