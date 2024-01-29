به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آستانه دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بهرهبرداری از این پروژهها و توسعه گازرسانی به شهرها بهویژه روستاها، نشان از آن دارد که شاخصه عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران که معرف رویکرد نظام در خدمترسانی به مردم است، بهخوبی در حال اجراست.
وی ادامه داد: از این تعداد پروژه، بهرهبرداری از پروژههای گازرسانی به ۱۰۵۶ روستا، ۱۳ شهر و ۲۵۱۸ واحد صنعتی را در برنامه داریم که برای اجرای این پروژهها، نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه امسال در دهه فجر افزون بر افتتاح تعداد قابل توجهی از پروژههای گازرسانی شهری و روستایی، بهرهبرداری از تعدادی پروژه زیرساختی نیز دستور کار است، تصریح کرد: این پروژهها شامل خطوط انتقال گاز میشود که از جمله این موارد، میتوان به بهرهبرداری خط انتقال گاز قم - محمدیه - پارچین، ایرانشهر - چابهار، جویم - بنارویه و چند ایستگاه تقویت فشار با اعتبار ۱۰۱ هزار میلیارد ریال اشاره کرد.
چگنی گفت: این در حالی است که عملیات اجرایی برخی از پروژههای توسعهای و زیرساختی همانند چند ایستگاه دیگر تقویت فشار، طرح توسعه ذخیرهسازی و … نیز در این ایام با اعتبار ۴۹ هزار میلیارد ریال آغاز میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آنچه پروژههای گازرسانی را از دیگر پروژهها متمایز میکند، افزون بر ایجاد رفاه و آسایش برای مردم بهویژه در استانهای کمبرخوردار و مناطق دورافتاده، تأمین کالاهای مصرفی این پروژهها از طریق ساخت داخل است، افزود: این موضوع سبب توسعه صنایع وابسته شده و افزون بر حمایت از تولید، شکوفایی شرکتهای دانشبنیان را که در سراسر کشور، محصولات مورد نیاز صنعت گاز را تولید میکنند هم در پی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: این نکته مهمی است، زیرا این صنایع در شرایط اقتصادی کنونی با تلاش خویش، نداشتن وابستگی به کالاهای خارجی را برای ما به ارمغان میآورند و در کنار توسعه گازرسانی، زمینه اشتغالزایی خوبی را نیز فراهم میکنند که این موضوع به رشد تولید در بخشهای مختلف صنعت منجر میشود.
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