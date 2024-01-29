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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱

رییس حوزه هنری استان بوشهر:

استان بوشهر پیشینه درخشانی در شعر آیینی دارد

استان بوشهر پیشینه درخشانی در شعر آیینی دارد

بوشهر- رییس حوزه هنری استان بوشهر گفت: استان بوشهر دارای پیشینه درخشان و بی بدیل در حوزه شعر آیینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله شاهینی عصر دوشنبه در نشست تخصصی شعر هیأت به مناسبت روز ستایشگری و نوای آئینی استان بوشهر با تسلیت وفات حضرت زینب کبری (س) بیان داشت: انگیزه ما از برگزاری این نشست تکریم ستایش گران شعر آئینی استان بوشهر از شاعران آئینی و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت است.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر عنوان کرد: استان بوشهر دارای پیشینه درخشان و بی بدیل در حوزه شعر آئینی و ستایشگران مکتب قرآن و اهل بیت است که از آن جمله می‌توان به پیشگامی شادروان ناخدا عباس دریانورد در حوزه نوحه سرایی و نوحه خوانی اشاره کرد.

وی افزود: ناخدا عباس دریانورد از نام‌های آشنا در حوزه دریانوردی است که از خدمات ارزنده وی در کتب تاریخی مهم در دوران قاجار نام برده شده است.

شاهینی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست در مسجد آل عصفور متناسب با پیشگامی این شخصیت عظیم در مبارزه با استعمار جهانی است

کد مطلب 6008353

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