به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۲۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۰۶ میلیون دلار آن معامله شد.



به این ترتیب امروز حدود ۶۰ درصد از مجموع حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما یعنی ۱۵۲.۸ میلیون دلار مشتری نداشت و فقط ۴۰ درصد حواله‌های عرضه شده معامله شد.