  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۳

امروز فقط ۴۰ درصد حواله‌ها فروش رفت

امروز فقط ۴۰ درصد حواله‌ها فروش رفت

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۵۸.۸ میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۰۶میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۲۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۰۶ میلیون دلار آن معامله شد.

به این ترتیب امروز حدود ۶۰ درصد از مجموع حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما یعنی ۱۵۲.۸ میلیون دلار مشتری نداشت و فقط ۴۰ درصد حواله‌های عرضه شده معامله شد.

کد مطلب 6008354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها