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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۵

امروز حدود ۷۵ درصد از مجموع حواله‌های ارزی عرضه شده مشتری نداشت

امروز حدود ۷۵ درصد از مجموع حواله‌های ارزی عرضه شده مشتری نداشت

امروز حدود ۷۵ درصد از مجموع حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما یعنی ۲۷۸.۷ میلیون دلار مشتری نداشت و فقط ۲۵ درصد حواله‌های عرضه شده معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۳۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آن معامله شد.

به این ترتیب امروز حدود ۷۵ درصد از مجموع حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما یعنی ۲۷۸.۷ میلیون دلار مشتری نداشت و فقط ۲۵ درصد حواله‌های عرضه شده معامله شد.

در معاملات روز گذشته نیز حدود ۶۰ درصد از مجموع ۲۵۸.۸ میلیون دلار حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما مشتری نداشت و فقط ۴۰ درصد حواله‌های عرضه معامله شد.

کد مطلب 6009443

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