به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۳۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آن معامله شد.



به این ترتیب امروز حدود ۷۵ درصد از مجموع حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما یعنی ۲۷۸.۷ میلیون دلار مشتری نداشت و فقط ۲۵ درصد حواله‌های عرضه شده معامله شد.



در معاملات روز گذشته نیز حدود ۶۰ درصد از مجموع ۲۵۸.۸ میلیون دلار حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما مشتری نداشت و فقط ۴۰ درصد حواله‌های عرضه معامله شد.