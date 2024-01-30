به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۳۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آن معامله شد.
به این ترتیب امروز حدود ۷۵ درصد از مجموع حوالههای ارزی عرضه شده در سامانه نیما یعنی ۲۷۸.۷ میلیون دلار مشتری نداشت و فقط ۲۵ درصد حوالههای عرضه شده معامله شد.
در معاملات روز گذشته نیز حدود ۶۰ درصد از مجموع ۲۵۸.۸ میلیون دلار حوالههای ارزی عرضه شده در سامانه نیما مشتری نداشت و فقط ۴۰ درصد حوالههای عرضه معامله شد.
امروز حدود ۷۵ درصد از مجموع حوالههای ارزی عرضه شده در سامانه نیما یعنی ۲۷۸.۷ میلیون دلار مشتری نداشت و فقط ۲۵ درصد حوالههای عرضه شده معامله شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۳۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آن معامله شد.
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