به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست –۳۱ روز دیگر تا یازدهم اسفند، موعد انتخابات «خبرگان ششم» و «مجلس دوازدهم» زمان باقی است و روز به روز بر حال و هوای انتخاباتی جامعه و کنشگریهای سیاسی - انتخاباتی احزاب و تشکلها افزوده میشود.
در ادامه، برخی اخبار و حواشی سیاسی-انتخاباتی را مرور و زمزمهها و درگوشیهای این حوزه را در قالب یک بسته خبری، ارائه میکنیم. این شما و این هفتمین بخش از سلسله «واگویههای انتخاباتی مهر».
دلیل ردصلاحیت روحانی از زبان وزیر سابقش
«علی جنتی» از اعضای کابینه نخست حسن روحانی، در مصاحبهای، ضمن بیان ادعاهایی علیه شورای نگهبان، در خصوص دلایل رد صلاحیت رئیس سابق خود، مدعی شده که «روحانی به دلیل مغایرت دیدگاههای سیاسیاش با اعضای شورای نگهبان ردصلاحیت شد و درباره اجتهاد روحانی، شورای نگهبان بحثی ندارد و از نظر علمی مسلماً وی سرآمد بوده و عضو ممتاز مجلس خبرگان است.»
احتمال ائتلاف کارگزاران با اعتدال و توسعه
«یدالله طاهرنژاد» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه «منتظر تأیید صلاحیت سایر داوطلبان انتخابات مجلس هستیم»، گفت: احتمال ائتلاف کارگزاران با سایر احزاب اصلاحطلب یا اعتدال و توسعه وجود دارد.
تلاش برای وحدت همه جناحهای اصولگرا
«حسین ابراهیمی» عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: تلاش میشود اصولگرایان به وحدت برسند، اما نمیشود پیشبینی کرد که این اتفاق میافتد یا خیر. اما تلاش در این جهت است که همه جناحهای اصولگرا به وحدت برسند.
ابراهیمی افزود: اگر بنا به وحدت باشد، کسی نباید سهم بیشتری بخواهد و باید این سهمخواهی را کنار بگذارند.
لاریجانی خالصسازی را علیه شورای نگهبان نگفت
«منصور حقیقتپور» نماینده سابق مجلس و از نزدیکان «علی لاریجانی» طی مصاحبهای گفت: در سال ۱۴۰۰ آقای لاریجانی ردصلاحیت شد، اما کلیدواژه خالصسازی محصول امسال است که دوسالوخردهای از آن انتخاب رد شدهایم. بنابراین آقای لاریجانی مسئله خالصسازی را در مورد اقدامات شورای نگهبان مطرح نکرد. به نظر من اتفاقاً آقای دکتر لاریجانی خیلی نجیب، صبورانه و مؤدبانه برخورد کرد و چنگی به صورت نظام جمهوری اسلامی ایران نینداخت، در حالی که من نمیگویم بلکه رهبر معظم انقلاب میگویند که نهادها جفا و ظلم کردند و باید جبران کنند، آیا جبران کردند؟
نوبخت از رشت کاندیدا میشود یا تهران؟
«محمدباقر نوبخت» دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در جریان نشست خبریاش در واکنش به برخی اخبار و گمانهزنیها درخصوص کاندیدا شدن از حوزه انتخابیه رشت، گفت: من ۴ دوره نماینده مردم رشت بودم و از عواطف و آرای گسترده و کم نظیر آنان برخوردار بودم و برای پنجمین دوره هم خودم خداحافظی کردم؛ لذا من با مردم گیلان و رشت همیشه رابطه عاطفی داشتم و طبیعی بود مورد مطالبه مردم شهرستان رشت قرار بگیرم که چرا از رشت شرکت نکردم؛ اما چون مسؤولیتهای دیگری برای تنظیم لیست تهران و سایر استانها دارم، باید به این مسؤولیت هم عمل کنم.
لطفی که شورای نگهبان به روحانی کرد
یک روزنامه اصلاحطلب در واکنش به ردصلاحیت حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان نوشت: رد صلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان، لطفی بود که شامل حال حسن روحانی شد.اولاً رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان با رد صلاحیت در انتخابات ریاستجمهوری و مجلس، تفاوتهایی دارد. ثانیاً بارها اعلام شده، تأیید و رد صلاحیتهای قبلی در بررسیهای بعدی تأثیری ندارد. ثالثاً عضویت چندین دورهای در مجلس خبرگان نیز تضمینی برای تأیید صلاحیت نیست. رابعاً کسی منکر جایگاه سیاسی- امنیتی روحانی و همچنین خدمات او به انقلاب نیست اما خدمات و رد صلاحیتها را در یک مجموعه قرار دادن به عنوان دلیلی برای تأیید صلاحیت ضمن آن که رنگ و بوی گروکشی میدهد این موضوع که در کنار خدمات شاید خطاهایی نیز صورت پذیرفته را منتفی نمیکند (مرحوم هاشمی رفسنجانی در گفتوگویی صمیمانه با دانشجویان در زمان حیات خود در پاسخ به این پرسش که آیا خیانت کردهاید؟ گفت: «خیانت قطعاً نه اما حتماً خطاهایی داشتهام!)».
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