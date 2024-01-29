۳ نامزد انتخاباتی در کهگیلویه و بویراحمد تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هاشمی مهر شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد، افزود: تاکنون صلاحیت ۱۲۴ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.

وی بیان داشت: سه نفر با اعلام شورای نگهبان به فهرست تأیید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان افزوده شده است.

هاشمی اظهار داشت: بر اساس این اعلام، «عبدالله رحیمی زاده» در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون، «سید اسفندیار فلاحت پور» درحوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده، و «احسان رحمانی» در حوزه انتخابیه گچساران و باشت تأیید صلاحیت شدند.

وی تصریح کرد: تاکنون در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون صلاحیت ۴۹ نفر، در حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده صلاحیت ۳۷ نفر و در حوزه انتخابیه گچساران و باشت صلاحیت ۳۸ نفر برای کاندیدای انتخابات ۱۱ اسفند ماه سال جاری تأیید شده است.