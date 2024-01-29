  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۳۵

رییس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد:

۳ نامزد انتخاباتی در کهگیلویه و بویراحمد تایید صلاحیت شدند

۳ نامزد انتخاباتی در کهگیلویه و بویراحمد تایید صلاحیت شدند

یاسوج- رییس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه نفر دیگر از نامزدهای انتخاباتی در سه حوزه انتخابیه کهگیلویه و بویراحمد تایید صلاحیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هاشمی مهر شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد، افزود: تاکنون صلاحیت ۱۲۴ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.

وی بیان داشت: سه نفر با اعلام شورای نگهبان به فهرست تأیید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان افزوده شده است.

هاشمی اظهار داشت: بر اساس این اعلام، «عبدالله رحیمی زاده» در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون، «سید اسفندیار فلاحت پور» درحوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده، و «احسان رحمانی» در حوزه انتخابیه گچساران و باشت تأیید صلاحیت شدند.

وی تصریح کرد: تاکنون در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون صلاحیت ۴۹ نفر، در حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده صلاحیت ۳۷ نفر و در حوزه انتخابیه گچساران و باشت صلاحیت ۳۸ نفر برای کاندیدای انتخابات ۱۱ اسفند ماه سال جاری تأیید شده است.

کد مطلب 6008388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها