طرح امدادرسانی استاندارد در کاهش هزینه ها تاثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در نشست تخصصی با فرماندهان و سرگروهان تیم سحر استان زنجان گفت: اقداماتی که توسط این اعضا در مواجه با بحرانها در حوزه روان شناختی انجام میشود بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش دو موضوع بسیار مهم آموزش کمکهای اولیه و حمایتهای روانی از رسالت و اهداف جمعیت هلال احمر است، یادآوری کرد: این ۲ موضوع باید زیربنای تمام اقدامات باشد و تمامی حوزههای جمعیت هلال نیز باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه رویکرد هلال احمر این است که این دو موضوع مهم که از اثرگذارترین بخشها در بحرانهاست تقویت شود، گفت: در برنامههای مدیریتی نیز همچنین باید به این حوزهها توجه جدی و اصولی شود چرا که کمکهای اولیه جزو رسالتهای اصلی در اساسنامه جمعیت هلال احمر و کلید واژه اصلی حمایت از سلامت انسانها به شمار میرود.
هاشمی با بیان اینکه پیش نیاز تمامی آموزشها و اقدامات در جمعیت هلال احمر حمایت روانی است، افزود: در این راستا تیمهای سحر برای مداخلات روان شناختی در آسیبها و مخاطرات تشکیل شده و فعالیت دارند.
وی با تاکید بر اینکه این تیمها در دقایق اولیه حوادث هیچ نقشی را ندارند، اظهار کرد: بهترین زمان خدمت رسانی تیمهای سحر در مواجه با بحرانها در زمان امداد رسانی است که بر این اساس طرح امداد رسانی استاندارد بر اساس تجربیات در سوانح و حوادث تهیه و تنظیم شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این طرح امدادرسانی استاندارد میتواند بسیار مفید، اثر گذار و کاهش هزینهها در حوادث بوده و بر کارکرد سایر ارگانها نیز تأثیر گذار باشد.
هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر در زمان حادثه در نقطه صفر قرار داریم، افزود: حوادثی همچون زلزله بم دوباره در کشور رخ داده شود باز همان اشکالات را داریم چرا که برنامه برون رفت از مشکلات احصا شده ولی با اجرای این طرح توسط تمام ارگانها قبل از وقوع حوادث باید تمرین تا هزینه کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: در این طرح نزدیک به ۱۵۰۰ کلید واژه احصا شده و مدیریت بحران باید بر این موضوع توجه داشته باشد تا با جمعیت هلال احمر به یک ادبیات مشترک برسند
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: باید ادبیات مشترک در این حوزه در جمعیت هلال احمر ایجاد شود تا بتوانیم در تمامی حوزهها موفق باشیم.
بازآموزی ۲۸ فرماندهان و سر گروهای تیم سحر هلالاحمر استان زنجان
در ادامه جلسه نیز معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تیمهای سحر در حوادث مختلف، با بهرهمندی از فعالیت و مشارکت اعضای جوانان فضای شاد و ایمنی را برای کودکان مناطق حادثه دیده مهیا میکنند تا احتمال رخ دادن آسیبهای روانی و اجتماعی در حوادث و شرایط اضطراری کاهش یابد.
وی افزود: از وظایف و فعالیت تیمهای آموزش دیده سحر، ارائه کمکهای اولیه روانشناختی، فضای دوستدار کودک و رسانه است.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان ادامه داد: در تلاش هستیم که ۲۶ بهمن ماه امسال مانور استانی با حضور نماینده یونیسف در استان برگزار شود و در این مانور بازیهای ساختارمند برای کودکان پیش بینی خواهد شد.
تقوی خاطر نشان کرد: در این نشست دوره بازآموزی ۲۸ نفر از فرماندهان و سرگروههای تیم سحر هلالاحمر استان زنجان، موضوعات کمکهای اولیه روانشناختی و فضای دوستدار کودک را فرا میگیرند.
گفتنی است، این دوره یک روزه با مشارکت و حضور فرماندهان و سرگروههای تیمهای سحر شهرستانهای زنجان، ابهر، خرم دره، خدابنده، طارم، ماهنشان و ایجرود به مدت یک روز برگزار شد.
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