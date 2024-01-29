جوان شدن ناوگان حمل و نقل عمومی شهر جهانی/ کمبود اتوبوس در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فعالی، عصر دوشنبه در دومین مجمع عمومی اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور به میزبانی شهر جهانی یزد اظهار کرد: متوسط عمر ناوگان تاکسی در یزد زیر ۹ سال و میانگین کشوری ۱۱ سال است زیرا از سال گذشته ۳۰۰ دستگاه تاکسی با تسهیلات کم بهره نوسازی شده و ۲۰۰ دستگاه نیز امسال نوسازی میشود که تقریبا شامل یک سوم تعداد تاکسیهایی است که در شهر فعال هستند.
وی همچنین متوسط عمر اتوبوسها را نیز پایینتر از میانگین کشوری عنوان کرد و افزود: اما تعداد اتوبوس در شهر یزد کم است به طوریکه شهر یزد به ۱۵۰ اتوبوس اتوبوس نیاز دارد اما در حال حاضر ۱۰۴ دستگاه در حال بهرهبرداری هستند.
فعالی ادامه داد: امسال ۲۹ دستگاه اتوبوس با حمایت دولت به استان یزد تخصیص داده شده که ۱۴ دستگاه تحویل شده و ۱۵ دستگاه نیز تا پایان سال تحویل می شود و عمر ناوگان به کمتر از ۱۲ سال رسیده است این در حالی است که میانگین کشور بالای ۱۳ سال است.
رییس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد از تخصیص ۳۰ دستگاه اتوبوس به شهر یزد در سال آینده خبر داد و گفت: سازمانهای حمل و نقل مسافر برای تامین اتوبوس، مینیبوس و تاکسی اعتبار بسیار زیادی نیاز دارند و برای یکپارچه سازی هزینههای اتحادیه هایی برای ایجاد همبستگی بین سازمانها شکل گرفت.
فعالی با بیان اینکه شهر یزد به عنوان یکی از شهرهای برتر در حوزه حمل و نقل میزبانی این دوره مجمع این اتحادیهها را به عهده داشت، افزود: یکی از دستاوردهای این مجمع تقویت ناوگان و بروز اتفاقات خوب در حوزه حمل و نقل شهری در آیندهای نزدیک است.
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