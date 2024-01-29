تأیید ۷۸ درصدی داوطلبان انتخابات مجلس در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی در نشست گفتگو محور با جمعی از ائمه جماعات استان قزوین که در امامزاده اسماعیل (ع) برگزار شد، با اشاره به روند ثبتنام انتخابات در قزوین، تصریح کرد: از ۱۵ مرداد ماه سال جاری فرایند انتخابات در استان قزوین آغاز شد که پس از مرحله پیشثبتنام در نهایت ۳۴۹ نفر ثبت نام خود را در سامانه برخط وزارت کشور نهایی کردند.
وی افزود: پرونده ۳۴۹ نفر ثبتنام نهایی در هیئت اجرایی بررسی شد که از این تعداد ۸ نفر انصراف دادند، پس از اعلام نظر هیئت نظارت استان و هیئت نظارت مرکزی نیز ۳۸ نفر به نتایج اعتراضی نکردند و در مجموع ۳۰۲ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
معاون استاندار اظهار کرد: شواری نگهبان طی ۲ مرحله به اعتراضات رسیدگی و تأیید صلاحیت صادر کرده است که تاکنون برای ۴ کرسی در استان ۲۳۶ نفر تأیید صلاحیت شدند؛ تأیید صلاحیتهای استان قزوین به ۷۸ درصد رسیده است و از حیث میزان کاندیدای رقابتی نصاب بالایی داریم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر رتبه اول تأیید صلاحیتها در کشور داریم و به لحاظ نامزدها و کرسیهای نمایندگی رتبه سوم داریم که این موضوع نشان دهنده پویایی فضای سیاسی استان است.
این مسئول خاطر نشان کرد: ثبتنام بانوان در استان قزوین ۳ درصد بیشتر از متوسط کشور بوه است، همچنین آمار ثبت نام کنندگان نشان میدهد که جوانان استقبال خوبی را از خود نشان دادهاند به طوری که جوانان در سنین ۳۰ تا ۵۰ سال، بیش از ۷۰ درصد از ثبت نامکنندگان را شامل میشوند.
کاظمی بیان کرد: حضور جوانان و پیشکسوتان دارای مدارک عالی در انتخابات یک فرصت خوب برای استان است؛ علیرغم فضای خوب ایجاد شده خیلیها در تلاش هستند این فضا را نبینند اما این روند با همین کیفیت پیش خواهد رفت و مهیای برگزاری انتخابات باشکوه خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تبیین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت، بیان کرد: تبیین این دو مفهوم پاسخ بسیاری از شبهاتی است که امروزه طرح میشود، یکی از شبهات مطرح شده مسئله نظام انقلابی است و برخی تلاش میکنند بگویند نظام با حرکت و جوشش انقلاب در تعارض است، این در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم تاکید دارند بین نظام و انقلاب فاصلهای نیست. در بیانیه گام دوم اولین درخشش انقلاب اسلامی ترکیب جمهوری و اسلامیت به عنوان مدل جدید حکمرانی مطرح است.
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