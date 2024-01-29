رشد ۲۲ درصدی تولید مرغ در واحدهای پرورش مرغ استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان دی ماه تولید مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین ۲۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی مدت یادشده ۶۳ هزار و ۷۰۰ تن مرغ در واحدهای پرورش طیور این استان تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵۲ هزار و ۱۰۰ تن بوده افزایش ۲۲ درصدی داشته است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: همچنین طی دی ماه امسال هشت هزار تن مرغ در مرغداری‌های این استان تولید شده است.

وی تاکید کرد: ۳۸۰ واحد مرغداری گوشتی فعال در استان با ظرفیت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه در حال تولید هستند.

به گفته رمضانپور؛ شهرستان قزوین بیشترین واحد مرغ گوشتی با ظرفیت سه میلیون و ۴۰۴ هزار قطعه را به خود اختصاص داده است.