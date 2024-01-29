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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۵۸

در ۱۰ ماهه ابتدایی سال انجام شد؛

رشد ۲۲ درصدی تولید مرغ در واحدهای پرورش مرغ استان قزوین

رشد ۲۲ درصدی تولید مرغ در واحدهای پرورش مرغ استان قزوین

قزوین- مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی قزوین از رشد ۲۲ درصدی تولید مرغ در واحدهای مرغداری این استان طی ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان دی ماه تولید مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین ۲۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی مدت یادشده ۶۳ هزار و ۷۰۰ تن مرغ در واحدهای پرورش طیور این استان تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵۲ هزار و ۱۰۰ تن بوده افزایش ۲۲ درصدی داشته است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: همچنین طی دی ماه امسال هشت هزار تن مرغ در مرغداری‌های این استان تولید شده است.

وی تاکید کرد: ۳۸۰ واحد مرغداری گوشتی فعال در استان با ظرفیت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه در حال تولید هستند.

به گفته رمضانپور؛ شهرستان قزوین بیشترین واحد مرغ گوشتی با ظرفیت سه میلیون و ۴۰۴ هزار قطعه را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 6008485

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