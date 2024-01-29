به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، با تسلیت ارتحال آیت‌الله نمازی اظهار داشت: ایشان یکی از ارکان مهم استان بوشهر بودند، شخصیتی که قبل از انقلاب در تحصیلات سرآمد شدند و در عرصه اخلاق به اوج تهذیب نفس رسیدند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: آیت‌الله نمازی در عرصه انقلاب و جهاد تبیین در کنار امام راحل سال‌ها قبل از انقلاب تلاش کردند و بعد از انقلاب با تمام توان در این عرصه مجاهدت کردند و هرجایی که انقلاب نیاز داشت و به ایشان پیشنهاد می‌شد، با طیب خاطر و بدون درنگ می‌پذیرفتند و به عالم مجاهد مهاجر مشهور شدند.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه آیت‌الله نمازی همواره توجه ویژه ای به استان بوشهر داشتند و تألیفات ایشان بسیاری قوی و ارزشمند است، ابراز داشت: به مناسبت ارتحال آیت‌الله نمازی فردا سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه در استان بوشهر عزای عمومی اعلام می‌کنیم‌.

وی با بیان اینکه آیت‌الله نمازی خودش را برای اسلام و مکتب اهل بیت و انقلاب و بوشهر هزینه کرد، بیان داشت: زندگی ایشان هزینه کرد خود برای آرمان‌ها و ارزش‌ها بدون هیچ توقعی بود و این باید برای ما درس باشد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه آیت الله نمازی دل و قلبی پر از اسرار داشت، عنوان کرد: اگر می‌خواهیم برای انقلاب کار کنیم، بدون هیچ توقعی آستین بالا بزنیم و همدیگر را تکریم و دست بگیریم و پا نگیریم.

وی با بیان اینکه تجلیلی که از آیت الله نمازی در استان بوشهر برگزار شد، اگر نمی‌شد تاریخ استان بوشهر تا ابد بدهکار ایشان بود البته الان هم بدهکاریم، افزود: روحیه قدرشناسی را در بین خود و جامعه تقویت کنیم.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه گاهی اوقات در استان بوشهر برنامه‌ریزی‌هایی می‌شود که اصولی نیست، تصریح کرد: برگزاری تمام مراسم عمومی و ملی و مذهبی در شهر بوشهر باید زیر نظر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: در نشست آینده شورای فرهنگ عمومی استان تا پایان سال جاری موضوعات مرتبط با آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دادگستری، سازمان صمت، بازرسی و سازمان تبلیغات اسلامی بررسی می‌شود.