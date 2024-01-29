چین: مشتاقانه منتظر اجرای حکم دادگاه لاهه درباره غزه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه گفت که پکن مشتاقانه منتظر اجرای موثر حکم صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) است که رژیم صهیونیستی را ملزم به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از نسل کشی در نوار غزه می کند.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص گفت: این حکم که توسط اکثریت قضات صادر شده، پاسخی به نگرانی گسترده جامعه بین المللی برای محافظت از غیرنظامیان، کاهش تنش در غزه و کاهش بحران انسانی است.

وی با بیان اینکه موضع چین در قبال مساله فلسطین ثابت و روشن است، افزود که پکن تمام اقدامات علیه غیرنظامیان را محکوم می کند و با تمام اقداماتی که قوانین بین المللی را نقض می کنند، مخالف است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطرنشان کرد که راه‌ حل اساسی برای پایان حملات تل‌ آویو به نواره غزه در اجرای طرح «راه حل دو دولتی» نهفته است که می تواند مساله فلسطین را به طور جامع، عادلانه و پایدار حل کند.