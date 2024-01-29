به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه حمدان از اعضای ارشد جنبش حماس در یک نشستی مطبوعاتی خاطرنشان کرد: آنچه رسانه‌های اشغالگران به خبر قریب الوقوع بودن توافق مبادله اسرای صهیونیستی نزد حماس دامن می‌زنند، با هدف ساکت کردن خشم افکار عمومی در اراضی اشغالی و جلب رضایت خانواده‌های اسرای صهیونیست نزد مقاومت است و ما خواهان آتش‌بس دائمی و فراگیر هستیم و نه آتش‌بس موقت که به دشمن فرصت ارتکاب جنایات و ویرانی بیشتر در غزه می‌دهد.

اسامه حمدان از اعضای ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس در نشست خبری در بیروت اعلام کرد که با وجود سپری شدن ۴۸ ساعت از صدور حکم دیوان لاهه، ادامه جنایات رژیم صهیونیستی نشانگر اصرار آن بر نسل کشی در غزه است.

وی افزود: ادامه حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی، نافرمانی در مقابل حکم دیوان بین المللی دادگستری محسوب می‌شود.

عضو جنبش حماس درباره تازه‌ترین تحولات تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت: مواضع برخی کشورها در قبال حملات هوایی مکرر رژیم صهیونیستی به مراکز آن روا و همه نسل کشی‌های این رژیم در حق ملت فلسطین، جای سوال دارد.

عضو ارشد حماس افزود: ادامه جنایات دشمن صهیونیستی و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه علامت استفهام بزرگی را در مقابل مواضع جامعه جهانی قرار خواهد داد.

وی افزود: ما اقدام آنراو را در تعلیق شماری از کارکنان خود با استناد به ادعاهای بی اساس مطرح شده علیه آنها محکوم می‌کنیم. بهتر بود مدیر آن روا به جای محکوم کردن مقاومت، حمله به مراکز این سازمان را محکوم می‌کرد.

مقام ارشد حماس توضیح داد: مدارس و مراکز اسکان آن روا از سوی دشمن صهیونیستی هدف قرار گرفته و نابود شدند و مدیر آن روا این جنایات را محکوم نکرد. از آن روا می‌خواهیم در تصمیم خود برای فسخ قرارداد برخی کارمندانش در نوار غزه تجدیدنظر کند.

نماینده جنبش حماس در لبنان تصریح کرد: تصمیم ۹ کشور و در رأس آنها آمریکا برای تعلیق کمک‌ها به آن روا، در امتداد محاصره و خفه کردن ملت فلسطین قرار دارد. دولت بایدن ائتلافی را با حضور چند کشور هدایت می‌کند که با سیاست‌های رژیم اشغالگر همسو هستند.

حمدان تأکید کرد: کشتارها و جنایات دشمن اشغالگر صهیونیستی برای همیشه لکه ننگی بر پیشانی تمامی حامیان این رژیم خواهد بود.

عضو ارشد جنبش حماس ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد از ساکنان نوار غزه مجبور به ترک خانه‌های خود و رفتن به دیگر مناطق شده‌اند.

حمدان افزود: دشمن صهیونیستی برای یکصد و پانزدهمین روز متوالی به جنایات وحشیانه و نسل‌کشی در غزه و پاکسازی نژادی این ملت ادامه می‌دهد و با اقدامات وحشیانه خود تمامی قوانین و عرف بین‌الملل را زیر پا گذاشته است. ادامه جنایات این رژیم بیانگر اصرار آن بر نسل‌کشی در غزه است.

این عضو ارشد جنبش حماس خاطرنشان کرد: از تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی برای بررسی شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی استقبال می‌کنیم. جامعه جهانی باید رژیم صهیونیستی را برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری تحت فشار قرار دهد.

وی افزود: تداوم حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی، نافرمانی در مقابل حکم دیوان بین المللی دادگستری محسوب می‌شود. دولت آمریکا مسئول تشدید تنش‌ها در منطقه است. تأکید می‌کنیم تنها راه برای برقراری آرامش در منطقه، توقف تجاوز و پایان اشغالگری در سرزمین فلسطین است.

اسامه حمدان در پایان گفت: از مجاهدت‌های برادرانمان در لبنان، عراق و یمن و هدف قرار دادن منافع آمریکا و رژیم صهیونیست در راستای حمایت از غزه قدردانی می‌کنیم.