به گزارش خبرنگار مهر، عباس رحمانی، عصر دوشنبه در جلسه هیأت بازرسی شهرستان یزد با اشاره به اعمال تغییرات جدید در قانون انتخابات، بر لزوم بازخوانی و تسلط بر قانون بویژه دستورالعمل‌های مربوط به سربازرسان و بازرسان در انتخابات ۱۴۰۲ تأکید کرد.

رییس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بیان کرد: سربازرسان به لحاظ سابقه، نوع ارتباط و تعهدی که وجود دارد، به نحو احسن انتخاب شده‌اند.

رحمانی با اشاره به اعمال تغییرات جدید در قانون انتخابات، بازخوانی و تسلط بر قانون بویژه دستورالعمل‌های مربوط به سربازرسان و بازرسان را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: بازرسان و سربازرسان باید نسبت به قوانین آگاهی لازم را داشته باشند.

وی همچنین نشست‌های مشترک میان عوامل انتخابات از جمله بازرسان با هیأت اجرایی و هیأت نظارت را اقدامی مهم و موثر در تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر دانست و گفت: تکمیل بازرسان شعب طبق زمان‌بندی، آشنایی با منطقه‌بندی‌های انجام شده و ارتباط افراد در مسوولیت‌های مختلف با یکدیگر به تسلط بر کار کمک شایانی خواهد کرد.

رحمانی همچنین با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت، رقابت‌، سلامت و امنیت انتخابات پیش‌رو تأکید کرد: جمع حاضر در جایگاهی هستیم که باید احتمال هر رخدادی را داده و نسبت به مدیریت شرایط آمادگی خود را افزایش دهیم.

رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان یزد تصریح کرد: مردم می توانند تخلفات انتخاباتی را به شماره تلفن ۳۱۱۱۸۰۴۱ دبیرخانه هیأت بازرسی انتخابات شهرستان یزد اطلاع دهند.