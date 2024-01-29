حسین احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجایی که بهرهمندی دانشآموزان مناطق کم برخوردار از امکانات مناسب، شناسایی و کمک به پرورش و شکوفا شدن استعدادهای درخشان در این مناطق و توجه ویژه به تحصیل و آموزش این دانش آموزان مورد تاکید مدیرعامل شرکت میباشد، از این رو برگزاری کلاسهای تقویتی کنکور جهت دانش آموزان خارگ در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: شرکت پایانههای نفتی ایران همسو با سیاست مسئولیت اجتماعی نفت، خدمات عامالمنفعهای بر پایه توانمندسازی و آماده سازی دانش آموزان مقاطع متوسطه دوم در جزیره خارگ بنا کرده و انتظار میرود تا با تقویت سطح علمی و آموزشی دانشآموزان، شاهد موفقیت علمی این عزیزان باشیم.
مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: این کلاسها به مدت شش ماه و تا قبل از روز کنکور برای دروس اصلی تخصصی کلاسهای دهم، یازدهم و دوازدهم توسط اساتید مطرح کشور از تهران و به صورت رایگان در جزیره خارگ برگزاری میگردد و برنامه زمان بندی کلاسها توسط اداره آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.
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