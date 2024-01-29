به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: دهه فجر هزار و ۱۰۰ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان همزمان با دهه فجر در این استان کلنگزنی یا افتتاح میشود.
وی گفت، ۴۴ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی طی هفته آینده در استان افتتاح میشود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای آغاز عملیات اجرایی و کلنگزنی طرحها پیشبینیشده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه با بیان اینکه عمده طرحهای طی دهه فجر افتتاح و حدود ۱۰۰ طرح کلنگزنی میشود، افزود: افتتاح مراکز بهداشتی و درمانی، آسفالت راه روستایی و پلها، از جمله طرحهای موردنظر در دهه فجر است و روگذر «شریعتی» خرمآباد نیز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
دالوند، تصریح کرد: پروژههای مهم سد «تاج امیر» دلفان، سد «کمندان»، باغموزه دفاع مقدس، چندین چهارخطه، طرحهای نهضت ملی مسکن و ورزشگاه ۱۵ هزارنفری خرمآباد نیز در سفر دوم رئیسجمهور به لرستان افتتاح خواهند شد؛ اما تاکنون زمان دقیق این سفر مشخص نشده است.
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