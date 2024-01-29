به گزارش خبرگزار مهر، همزمان با آغاز دههفجر، یادواره شهدای شهرستان آبیک با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور بهویژه خانوادههای شهدا و ایثارگران، ساعت ۱۹ پنجشنبه، دوازدهم بهمن ماه سال جاری، در سالن ورزشی ۹ دی این شهر برگزار میشود.
این یادواره با سخنرانی سردار ابراهیم جباری مشاور عالی فرمانده کل سپاه، مجریگری سید کمالالدین هاشمزاده و مدیحهسرایی محمدرضا بذری برپا خواهد شد.
یادواره فوق با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تبیین رشادتها و ایثارگریهای شهدا و نقش آنها در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یادآوری جانفشانیهای شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود.
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