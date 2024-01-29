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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۴۲

همزمان با آغاز دهه‌فجر؛

یادواره شهدای شهرستان آبیک برگزار می‌شود

یادواره شهدای شهرستان آبیک برگزار می‌شود

قزوین- همزمان با آغاز دهه‌فجر، یادواره شهدای شهرستان آبیک، پنج‌شنبه، دوازدهم بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزار مهر، همزمان با آغاز دهه‌فجر، یادواره شهدای شهرستان آبیک با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور به‌ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران، ساعت ۱۹ پنج‌شنبه، دوازدهم بهمن ماه سال جاری، در سالن ورزشی ۹ دی این شهر برگزار می‌شود.

این یادواره با سخنرانی سردار ابراهیم جباری مشاور عالی فرمانده کل سپاه، مجری‌گری سید کمال‌الدین هاشم‌زاده و مدیحه‌سرایی محمدرضا بذری برپا خواهد شد.

یادواره فوق با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تبیین رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا و نقش آن‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یادآوری جانفشانی‌های شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6008544

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