به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج دست نشان، در این زمینه با اشاره به افزایش چشمگیر تردد مسافر از پایانه‌های مرزی استان در مقایسه با سال گذشته خاطر نشان کرد: طی ۱۰ ماهه گذشته از سال جاری با عبور و مرور ۴ میلیون و ۲۰ هزار و ۷۴ نفر، آمار تردد از مرزهای پنج گانه ۳۹.۷۷ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: افزایش آمار تردد، ما حصل افزایش چشمگیر امکانات و دسترسی آسان به پنج پایانه مرزی استان (رازی، بازرگان، سرو، تمرچین و پلدشت) است.

دست نشان با اشاره به اینکه پایانه مرزی رازی بیشترین آمار تردد را به خود اختصاص داده است، گفت: پایانه مرزی رازی همچنان با تردد یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۸۴۴ نفر، به تفکیک با عبور و مرور یک میلیون و ۳۱ هزار و ۹۸۸ مسافر ایرانی و ۳۵۳ هزار و ۸۵۶ مسافر خارجی، جایگاه پر ترددترین مرز مسافری بین المللی در آذربایجان‌غربی را با ۳۶.۰۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به دو پایانه مرزی پرتردد دیگر آذربایجان‌غربی گفت: پایانه مرزی بازرگان با یک میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۱۶ تردد، به تفکیک با تردد ۷۳۹ هزار و ۲۹۸ مسافر ایرانی و ۴۵۵ هزار و ۱۸ مسافر خارجی با افزایش ۳۲.۷۶ درصدی در رده دوم بیشترین ترددها و پایانه مرزی تمرچین با تردد بیش از ۷۶۲ هزار و ۴۵۷ مسافر ایرانی و خارجی با افزایش ۳۳.۹۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در رتبه سوم استان قرار گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی یادآور شد: ۲۴ ساعته شدن تردد در پایانه‌های مرز رازی و تمرچین، ضمن کاهش زمان ایستاdی مسافرین، باعث افزایش تعداد ترددها شده است.