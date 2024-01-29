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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۲۵

فرماندار شهرستان اشکذر:

فضای انتخاباتی در مدارس ایجاد شود

فضای انتخاباتی در مدارس ایجاد شود

یزد- فرماندار شهرستان اشکذر گفت: مدارس یکی از مکان‌هایی است که باید فضای انتخاباتی در آن ایجاد شود تا دانش‌آموزان به درستی با این مسئله آشنا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ردایی در نشست با قشر فرهنگیان شهرستان اشکذر با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر مسئله شرکت در انتخابات در ابعاد مختلف آن بسیار تاکید کردند و این تاکید مکرر بیانگر اهمیت موضوع مشارکت مردمی در انتخابات سال جاری است.

وی با اشاره به اهمیت خودکفایی و خودباوری افزود: مسائل اقتصادی اگر همانند مسائل نظامی و توسعه‌ای کشور تقویت شود، قطعا دنیا مجبور است ایران را به عنوان یک ابرقدرت بپذیرد.

فرماندار شهرستان اشکذر با بیان اینکه پیشرفت و حرکت کشور رو به رشد است، عنوان کرد: نامگذاری سال‌های متعدد در زمینه اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری بیانگر اهمیت نقش اقتصاد و خودکفایی در این زمینه است.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های متعدد و در برخی از موارد مدیریت نادرست است که باید تلاش کنیم از این موانع گذر کنیم.

ردایی با اشاره به اهمیت تبیین انتخابات در مدارس اظهار کرد: طرح «پویش سلام آینده» در راستای تبیین نقش و اهمیت انتخابات در کشور برای دانش‌آموزان در مدارس است و باید این مسئله برای رای اولی‌ها و حتی افرادی که نمی‌توانند رای دهند به صورت کامل تبیین شود.

فرماندار شهرستان اشکذر تصریح کرد: باید در مدارس فضای انتخابات پررنگ شود و جریانی در این زمینه ایجاد شود که یکی از این راه‌ها ورود مسئله انتخابات به کلاس‌های درسی مانند درس انشاء است.

وی ادامه داد: مدیران و معلمان مدارس باید تلاش کنند تا در راستای اجرای این طرح بدون تبلیغ کاندیدای خاصی تنها به ضرورت شرکت در انتخابات برای دانش‌آموزان بپردازند.

ردایی عنوان کرد: هدف و ملاک حضور حداکثری مردم در انتخابات براساس منویات مقام معظم رهبری است و هرگونه سوءاستفاده از این طرح‌ در مدارس و اقدامات خلاف این هدف قطعا از دید ما پنهان نخواهد ماند.

وی بیان کرد: مدارس یکی از مکان‌هایی است که باید فضای انتخاباتی در آن ایجاد شود تا دانش‌آموزان به درستی با این مسئله آشنا شده و حربه‌های دشمن در راستای ناامید کردن مردم و تلاش برای حضور نیافتن آن‌ها در صحنه انتخابات بر آن‌ها اثر نگذارد.

کد مطلب 6008564

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