فضای انتخاباتی در مدارس ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ردایی در نشست با قشر فرهنگیان شهرستان اشکذر با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر مسئله شرکت در انتخابات در ابعاد مختلف آن بسیار تاکید کردند و این تاکید مکرر بیانگر اهمیت موضوع مشارکت مردمی در انتخابات سال جاری است.
وی با اشاره به اهمیت خودکفایی و خودباوری افزود: مسائل اقتصادی اگر همانند مسائل نظامی و توسعهای کشور تقویت شود، قطعا دنیا مجبور است ایران را به عنوان یک ابرقدرت بپذیرد.
فرماندار شهرستان اشکذر با بیان اینکه پیشرفت و حرکت کشور رو به رشد است، عنوان کرد: نامگذاری سالهای متعدد در زمینه اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری بیانگر اهمیت نقش اقتصاد و خودکفایی در این زمینه است.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل تحریمهای متعدد و در برخی از موارد مدیریت نادرست است که باید تلاش کنیم از این موانع گذر کنیم.
ردایی با اشاره به اهمیت تبیین انتخابات در مدارس اظهار کرد: طرح «پویش سلام آینده» در راستای تبیین نقش و اهمیت انتخابات در کشور برای دانشآموزان در مدارس است و باید این مسئله برای رای اولیها و حتی افرادی که نمیتوانند رای دهند به صورت کامل تبیین شود.
فرماندار شهرستان اشکذر تصریح کرد: باید در مدارس فضای انتخابات پررنگ شود و جریانی در این زمینه ایجاد شود که یکی از این راهها ورود مسئله انتخابات به کلاسهای درسی مانند درس انشاء است.
وی ادامه داد: مدیران و معلمان مدارس باید تلاش کنند تا در راستای اجرای این طرح بدون تبلیغ کاندیدای خاصی تنها به ضرورت شرکت در انتخابات برای دانشآموزان بپردازند.
ردایی عنوان کرد: هدف و ملاک حضور حداکثری مردم در انتخابات براساس منویات مقام معظم رهبری است و هرگونه سوءاستفاده از این طرح در مدارس و اقدامات خلاف این هدف قطعا از دید ما پنهان نخواهد ماند.
وی بیان کرد: مدارس یکی از مکانهایی است که باید فضای انتخاباتی در آن ایجاد شود تا دانشآموزان به درستی با این مسئله آشنا شده و حربههای دشمن در راستای ناامید کردن مردم و تلاش برای حضور نیافتن آنها در صحنه انتخابات بر آنها اثر نگذارد.
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