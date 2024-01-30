  1. استانها
  2. تهران
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۶

طی سال ۱۴۰۲؛

۱۰۰ مکان ورزشی در سطح استان تهران از فرآیند ماده ۸۸ خارج شده است

۱۰۰ مکان ورزشی در سطح استان تهران از فرآیند ماده ۸۸ خارج شده است

شمیرانات- مشاور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: ۱۰۰ مکان ورزشی طی سال ۱۴۰۲ در سطح استان تهران از فرآیند ماده ۸۸ خارج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ارشدی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی با اندیشه ورزان و پیشکسوتان ورزش شمیرانات که با حضور مجتبی ذاکریان، فرماندار این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: قدمت ورزش شمیرانات به اندازه قدمت ورزش در کل کشور است.

ارشادی در ادامه با بیان اینکه در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای اولین بار اقدام به ایجاد شورای اندیشه ورز کرده ایم گفت: این اقدام به صورت پایلوت در شمیرانات اجرایی شده که طی آن از هر رشته یک پیشکسوت را برای حضور در این شورا دعوت کرده ایم.

مشاور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به ماده ۸۸ و اجاره اماکن ورزشی به بخش خصوصی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ مکان ورزشی در سطح استان تهران از فرآیند ماده ۸۸ خارج شده است.

وی عنوان کرد: اداره کل ورزش در شهرستان‌های استان تهران نزدیک به ۴۰۰ نفر پرسنل دارد که هیچ اعتباری برای حقوق این افراد در نظر گرفته نشده و باید هزینه آن از طریق اجاره اماکن ورزشی محقق شود.

ارشادی از برگزاری جلسات متعدد در خصوص رفع مشکل حقوق پرسنل این اداره کل خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که کارمندان این سازمان را تعیین تکلیف کنیم، لیست اسامی به سازمان استخدامی کشور ارسال شده و با این اقدام به جای هزینه برای پرداخت حقوق می‌توانیم درآمد حاصله را صرف ورزش استان کنیم.

کد مطلب 6008578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها