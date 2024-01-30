به گزارش خبرنگار مهر، محمد ارشدی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی با اندیشه ورزان و پیشکسوتان ورزش شمیرانات که با حضور مجتبی ذاکریان، فرماندار این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: قدمت ورزش شمیرانات به اندازه قدمت ورزش در کل کشور است.

ارشادی در ادامه با بیان اینکه در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای اولین بار اقدام به ایجاد شورای اندیشه ورز کرده ایم گفت: این اقدام به صورت پایلوت در شمیرانات اجرایی شده که طی آن از هر رشته یک پیشکسوت را برای حضور در این شورا دعوت کرده ایم.

مشاور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به ماده ۸۸ و اجاره اماکن ورزشی به بخش خصوصی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ مکان ورزشی در سطح استان تهران از فرآیند ماده ۸۸ خارج شده است.

وی عنوان کرد: اداره کل ورزش در شهرستان‌های استان تهران نزدیک به ۴۰۰ نفر پرسنل دارد که هیچ اعتباری برای حقوق این افراد در نظر گرفته نشده و باید هزینه آن از طریق اجاره اماکن ورزشی محقق شود.

ارشادی از برگزاری جلسات متعدد در خصوص رفع مشکل حقوق پرسنل این اداره کل خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که کارمندان این سازمان را تعیین تکلیف کنیم، لیست اسامی به سازمان استخدامی کشور ارسال شده و با این اقدام به جای هزینه برای پرداخت حقوق می‌توانیم درآمد حاصله را صرف ورزش استان کنیم.