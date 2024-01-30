به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پل جیاماتی برای دومین همکاری خود با الکساندر پین، ۱۹ سال پس از «راه‌های فرعی»، موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد از هیات ملی نقد، منتخب منتقدان و گلدن گلوب شده و اکنون نامزد انجمن بازیگران، بفتا و اسکار و منتظر اعلام نتایج است و حالا با جایزه جشنواره سانتا باربارا تجلیل می‌شود.

پل جیاماتی، بازیگر کهنه کار که برای بازی در فیلم «جاماندگان» حسابی درخشیده، در این فیلم در نقش یک معلم مدرسه شبانه روزی بداخلاق ظاهر شده است.

وی ۱۴ فوریه جایزه طلایه‌دار سینما را از جشنواره بین‌المللی فیلم سانتا باربارا دریافت خواهد کرد.

جیاماتی پس از گفت‌وگویی درباره مسیر حرفه‌ای خود در سانتا باربارا، جایزه ای را دریافت می‌کند که برای تجلیل از بازیگرانی اهدا می‌شود که مسیر خود را خود خلق کرده‌اند، ریسک‌های هنری پذیرفته و سهم قابل توجه و منحصربه‌فردی در سینما داشته‌اند.

دریافت کنندگان قبلی این جایزه کالین فارل و برندان گلیسون، بندیکت کامبربچ، کری مولیگان، لورا درن، مایکل بی جردن، ویلم دفو، کیسی افلک، میشل ویلیامز، رونی مارا، ادی ردمین و فلیسیتی جونز، مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی سی، ژان دوژاردن و برنیس بژو، نیکول کیدمن، پیتر سارسگارد، کریستوف والتس، ورا فارمیگا، کریستین اسکات توماس، استنلی توچی و رایان گاسلینگ بوده‌اند.

جیاماتی ۵۶ ساله، تاکنون ۲ بار نامزد اسکار، ۳ بار برنده جایزه گلدن گلوب و انجمن بازیگران، ۲ بار برنده جایزه منتخب منتقدان و برنده جوایز امی و اسپیریت شده است. از آثار گذشته او می‌توان از «شکوه آمریکایی» در سال ۲۰۰۳، «راه‌های فرعی» در سال ۲۰۰۴، «مرد سیندرلایی» در سال ۲۰۰۵، «توهم‌گرا» در سال ۲۰۰۶، «جان آدامز» در سال ۲۰۰۸، «خماری دوم» در سال ۲۰۱۱، «بازی برد-برد» در سال ۲۰۱۲، «۱۲ سال بردگی» و سریال درام «میلیاردها» در سال ۲۰۱۳ یاد کرد.

راجر دورلینگ، مدیر اجرایی جشنواره فیلم سانتا باربارا در بیانیه‌ای گفت: این یک ادای احترام برای بازیگری است که از مدت‌ها قبل به اوج خود رسیده است. کار او همیشه مثال‌زدنی است و همکاری او با الکساندر پین چیزی کم از کمال ندارد. بازی در فیلمی که آن قدر ساده وارد لایه‌لایه‌های پیچیده روابط انسانی می‌شود، شایسته تجلیل است.

سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم سانتا باربارا از ۷ تا ۱۷ فوریه (۱۸ تا ۲۸ بهمن) برگزار می‌شود.