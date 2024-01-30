۸۰ درصد از مشاوران املاک شمیرانات در رده قرمز و زرد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان صبح سه شنبه در خصوص ساماندهی واحدهای صنفی و مشاورین املاک شمیرانات اظهار کرد: تاکنون چندین جلسه با مشاورین املاک شمیرانات داشته‌ایم، چرا که بخشی از مشکل اتباع غیرمجاز، مسائل اجتماعی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز به فعالیت غیرقانونی این صنف باز می‌گردد.

وی با اشاره به آمار اداره کل راه و شهرسازی در پی گشت‌های مشترک بازرسی مبنی بر احصای ۸۰ درصد مشاورین املاک شمیرانات در رده قرمز و زرد، خاطرنشان کرد: ساماندهی واحدهای صنفی مشاورین املاک گام مؤثری در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان نیز تلقی می‌شود.

فرماندار شمیرانات با بیان این‌که ساماندهی واحدهای صنفی مشاوران املاک در شهرستان علاوه بر دغدغه کنترل اجاره‌بها و قیمت مسکن، در جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و حتی امنیتی برای ما اهمیت دارد، گفت: عمده مسائل «آبک» و «گلابدره» ریشه در مشاورین املاک غیرمجاز یا مجاز دارای تخلف دارد.‌

بر اساس این گزارش در جلسه ساماندهی واحدهای صنفی مشاورین املاک شمیرانات برگزاری منظم گشت‌های بازرسی هفتگی با حضور نماینده تمامی دستگاه‌های متولی با هدف تشدید نظارت‌ها و برخورد قانونی تا تکمیل طرح ساماندهی واحدهای صنفی مشاورین املاک شمیرانات به تصویب رسیده است.